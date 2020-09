James Haskell si sotia lui [Sursa foto: Facebook]

James Haskell are 35 ani și este un fost jucator de rugby profesionist. Fostul sportive a povestit cu lux de amănunte despre viața lui personală. Acesta a făcut o serie de dezvăluiri sincere despre femeile cu care a avut relații de-a lungul timpului.

James Haskell și iubirile trecătoare

Fostul jucător de rugby este, în prezent, căsătorit cu Chloe Madeley, femeia care i-a pus capac. Fostul sportiv este cunoscut pentru relațiile pasagere din viața lui, care au fost și mediatizate de-a lungul timpului. Nimeni nu se aștepta ca fostul jucator de rugby al Angliei să facă publice detalii intime din viata de cuplu.

"Chloe sustine ca m-am culcat cu 1 000 de femei. Am facut jocul asta si nici nu m-a lasat sa vorbesc. Eu am spus raspunsul standard, 12, nici mai mult, nici mai putin. Toate astea sunt irelevante. Trebuie sa dau detalii despre trecutul meu? Nu", a spus barbatul conform The Sun.

Cei doi tineri însurăței sunt foarte deschisi in privinta relatiei lor și aceștia fac tot posibilul să aibă o viață de cuplu cât mai condimentată. De altfel, sportivul recunoaște că și-a dat seama cu mult timp în urmă că ea este aleasa inimii lui.

"Stiam ca ea este aleasa cand am fost in spital, imi reveneam dupa o inca o operatie si incerca sa discute cu medicii, s-a oferit sa plateasca un pat in spital doar ca sa imi fie alaturi. Stiam ca nu va pleca nicaieri. Ea este 'lipiciul' care tine totul la un loc. A avut grija de mine cand am fost accidentat si la pamant si m-a vindecat", a spus fostul jucator de rugby.