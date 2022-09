Un muncitor a dat cărțile pe față! Bărbatul a mărturisit cum se trăiește în Germania: „Aici cu 2.000 de euro pe lună e jale!”

In articol:

În ultimele decenii, din ce în ce mai mulți români au luat calea străinătății, pentru a câștiga un ban în plus și pentru a le putea oferi un trai mai bun celor dragi.

Este și cazul unui bărbat care a plecat la muncă în Germania.

Iată însă că nici în țara care are una dintre cele mai bune economii din Europa nu este totul roz.

„Dacă nu câștigi peste 2.000 de euro net pe lună, nu mai veni în Germania că e jale!”

Cei care vor să plece la muncă în țări străine trebuie să știe că și acolo inflația a făcut daune și că prețurile au explodat, în special după începutul războiului din Ucraina.

Cel mai bine explică acest lucru un român care a ales să plece de ceva timp în Germania. Bărbatul le recomandă oamenilor să aibă grijă pe ce salarii aleg să muncească pentru că, chiar dacă acestea sunt mai mari decât în România, există cazuri în care nu sunt suficiente.

„Când veniți în Germania, cu familia, cu 3 – 4 membri, dacă nu câștigi peste 2.000 de euro net pe lună, nu mai veni în Germania că e jale! Cu 2000 de euro trăiești așa de pe azi pe mâine. Un salariu corect, pe care îl consider eu corect la vremea asta, începe de la 3.000 în sus, 3.000 de euro net. Dacă nu câștigi banii ăștia nu trăiești decent. Ai multe lipsuri în Germania. 2000 de euro deja în Germania nu mai este un salariu corect. Dacă ai un venit familial de 4 -5.000 de euro, chiar trăiești ok. Îți mai permiți și un concediu, dar sub 3000 de euro ca familie e greu. S-au mai mărit și alocațiile la copii, iei un 230 de euro, per copil, dar în rest în Germania s-a scumpit tot.”, a spus românul, pe pagina sa de TikTok.