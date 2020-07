In articol:

Acuzațiile aduse spitalelor, conform cărora anumiți pacienți decedați au fost trecuți ca fiind răpuși de COVID-19 nu sunt noi.

O familie îndurerată în urma decesului cauzat de cancer, al unui membru al familiei, aduce acuzații grave spitalului care a îngrijit persoana în cauză, atacand decizia de a înmormânta decedatul conform protocolului pentru COVID-19, chiar dacă nu a fost niciodataă testat pozitiv.

Un alt bărbat a ieșit cu declarații asemnănătoare, povestind cum și el a primit aceleași instrucțiuni pentru bunica sa decedată: „V-o livrăm pe protocol COVID-19“.

În vederea acestor fapte, pe parcursul săptămânii trecute doi bărbați au ajuns la spital pentru a-și recupera mama decedată, unde au fost întâmpinați de membrii spitalului are i-au anunțat că pot ridcica trupul neînsuflețit doar într-un sac negru, care trebuie ulterior transportat direct la cimitir. „În mod normal, se testează la 6 zile de la contact, dânsa n-a mai apucat să fie testată, dar rămâne în continuare suspectă. De aceea a venit în sac, asta-i procedura. Pentru a evita îmbolnăvirea pentru toată lumea“, a explicat o asistentă. „Atunci de ce ne-aţi dat hainele mamei acasă? Dacă erau infectate?“, a strigat disperată fiica persoanei decedate. Au urmat multe vorbe grele şi acuzaţii la adresa personalului medical. „Aţi lăsat-o să moară ca un câine. Nu ne-aţi spus nimic. Ne-aţi băgat mama în sac şi ziceţi că are COVID, nemernicilor! Cum să se infecteze de la o altă pacientă? Ea a stat singură în salon“,s-a derulat discuția dintre membrii spitalului și familie.



Citeste si: Nici rugăciunile nu l-au salvat. Sentință-șoc pentru Becali. Breaking

Citeste si: Povestea tinerei care își injectează singură pomeții: „Înainte, arătam ca un șoricel”. Medicii sunt șocați de trasnformarea ei

Citeste si: Inconștiență maximă: două fete din Vaslui au ieșit pe geam în timp ce mergeau cu mașina

Aceste momente de groază s-au derulat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde pacienta fusese operată de cancer de colon. În primele zile post-operatorii, femeia a stat singură în salon, dar înainte de a deceda a fost mutată alături de o altă pacientă care s-a dovedit a fi pozitivă şi care a fost ulterior transferată la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova.

„Personalul medical a găsit-o pe pacientă în alt salon, a dormit cu o doamnă care a fost testată pozitiv ulterior. Nu am mai apucat să-i facem testul COVID pentru că a decedat. Dar a intrat în contact direct cu un pacient pozitiv şi era normal să o considerăm suspectă. Ăsta-i protocolul, dar nu toţi oamenii înţeleg“, a declarat Bogdan Fănuţă, directorul medical al spitalului.

Reprezentanții Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova au declarat în continuare: „S-a stabilit că boala este la debut. Am făcut investigaţiile necesare şi în cele din urmă s-a stabilit că persoana decedată poate fi dată familiei fără protocol COVID“.

„Îngroşarea numărului de infectaţi şi morţi COVID prin practici mizerabile“

Chiar înainte de acest incident, un alt craiovean a postat pe o rețea de socializare un mesaj cu conținut silimar, în urma înmormântării bunicii soției sale: „...Am trăit pe viu experienţa pe care mulţi o descriau, dar îmi părea neverosimilă: îngroşarea numărului de infectaţi si morţi COVID prin practici mizerabile“, a explicat Alexandru Bogdan Samfira.

„La internare, conform protocolului, s-au recoltat probe pentru analiza COVID, atât de la ea, cât şi de la însoţitor (nu a fost suspiciune, ci analize de tip screening) . Peste noapte, starea i s-a înrăutăţit şi a fost transferată la Spitalul Regional la ATI. De aici începe regia! Cu toate ca de la Filantropia nu a venit ca suspect COVID, »eroii din linia întâi» ai Spitalului Regional au mirosit oportunitatea şi au internat-o ca suspect COVID. În seara acelei zile, bunica s-a stins. De aici începe balamucul! După ce a murit, nimeni nu s-a deranjat sa dea un telefon să anunţe familia. Am aflat cu ajutorul unui medic cu suflet mare (prieten de-al nostru) , care ne-a fost alături în toate aceste încercări. Mergând aparţinătorii duminica dimineaţa pentru a ridica trupul neînsufleţit... ŞOC!!! »N-a venit analiza COVID, dar v-o dam ca şi cum ar avea COVID şi o îngropaţi pe protocol COVID». Bineînţeles că am refuzat şi am spus că aşteptăm analizele, să o luăm acasă şi să o îngropăm creştineşte. Rezultatul covid a venit luni seara, dar ghici! Nimeni nu ne-a anunţat despre asta. Din nou am aflat rezultatul cu ajutorul bunilor prieteni.“ „Puteţi să vă daţi cu curu' de toţi pereţii, că tot de COVID v-o livrez“ „Marţi dimineaţa mergem la morga pentru împlinirea formalităţilor, dar.... STUPOARE: «chiar dacă a venit testul negativ la covid, v-o livram (aici am citat-o pe gingaşa doctora) pe protocol covid si mergeţi cu ea direct la cimitir». Încercând să aflăm ce se întâmplă, ne-am lovit de lipsa de empatie şi de arogaţa (să nu zic nesimţirea) personalului de la morgă. Iar replica unei doctoriţe (cea care era de gardă se pare) este antologică: «Puteţi să vă daţi cu curu' de toţi pereţii, că tot de COVID v-o livrez». O altă doctoriţă (asta era mai tinerică, foarte aranjată) m-a ameninţat că va chema politia (deh, aşa tratăm noi oamenii cu necazuri şi cu ofuri - ca pe 10 august). Nimeni nu voia sa ne asculte, nimeni nu a vrut sa-şi arunce un ochi peste hârtii. Ei ştiau una şi bună: protocol COVID. Când i-am acuzat că au interes pentru a face asta, domniţei aranjate i-a sărit muştarul“, fost mesajul lui Alexandru Bogdan Samfira.

Nemulțumirile bărbatului au fost fost ascultate, acesta reușind ulterior să contacteze conducerea spitalului: „Am reuşit să găsesc o persoană integră în acel spital, cu funcţie de conducere (din motive lesne de înteles nu voi spune despre cine este vorba, dar să-i dea Dumnezeu sănătate) care şi-a făcut timp să mă asculte, să se uite peste actele medicale pe care i le-am pus la dispoziţie, să facă o cercetare amănunţită a cazului şi să îndrepte o greşeală monstruoasă“, a spus Samfira.