Un preot i-a impresionat pe juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu: "Asta este ceea ce înţeleg eu prin destinul unui preot în comunitate"

Un preot i-a impresionat pe juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11. Alexandru Balaban a venit în emisiune cu o parte din copiii cu care face activităţi sociale, culturale şi filantropice.

Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni a foat înființată in anul 2012 la inițiativa preotului paroh Alexandru Balaban si este compusă de tineri cu vârsta cuprinsă între 3 si 25 de ani.

Alexandru Balaban a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu o mulţime de copii, care formează Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni, dar pe lângă asta, preotul organizează şi alte activităţi în comunitate, cum ar fi cele spotive sau cele filantropice.

Alexandru Balaban a dirijat corul, care a cântat o piesă patrotică pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

"Noi suntem Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Daeni. Eu sunt Alexandru Balaban, preot paroh al Parohiei Dăeni, Tulcea. Pe lângă activitatea de la cor, facem şi alte activităţi, artă culinară, eu gătesc şi ele se uită. Am făcut echipă de fotbal, ansamblu de dansuri. Merg cu ei la fotbal, am şi licenţă de antrenor de la FRF. După ce terminam sluja, înainte de pandemie, mergeam şi jucam. La un meci trebuia să îmi dea roşu, l-am faultat pe un adversar şi nu mi-au dat că mă ştiau, mi-au dat doar galben. Am jucat şi handbal şi şah şi table, tenis de masă, chiar am la biserică o masă de tenis, unde organizăm campionate. În fiecare am organizăm "Cupa prieteniei" la fotbal, la handbal, la tenis. Suntem oameni înainte de toate. Eu am încercat tot timpul să fiu alături de tineri. Am vrut să demonstrez că aceşti copii sunt minunaţi şi pot realiza lucruri frumoase", a spus preotul în prezentarea corului pe care îl conduce.

Alexandru Balaban, de la fotbal la preoţie

Alexandru Balaban a suferit un accident în copilărie din urma căruia au rezultat probleme la coloană, medicii nu îi dădeau şanse prea mari de vindecare, însă actualul preot a visat-o pe Sf Parascheva, care a mijlocit la Dumnezeu pentru vindecarea sa. Astfel, Alexandru Balaban a luat-o pe calea credinţei şi s-a făcut preot, renunţănd la visul de a avea o carieră în lumea fotbalului.

"În copilărie, înainte să dau la Teologie, nu aveam nici o treabă cu biserica, jucam fotbal, ca să fac carieră, dar jucându-mă ca orice copil cu alţi copii, am căzut dintr-o căruţă şi mi-am deplasat două inele de la coloană. Doctorii mi-au spus că mari şanse nu mai am. Aveam o bătrână lângă mine care vindea lumânări la biserică şi îmi tot vorbea de sfinţi şi seara am visat o bătrână că mă ducea la spital şi că m-am făcut bine. M-am dus la radiografie, iar doctorii mi-au spus că nu mai sunt problemele pe care le aveţi. Aşa mi-am dat seama cine era bătrâna respectivă din vis, era Sf Parascheva şi datorită ei tind să cred că Dumnezeu m-a îndreptat. Coincidenţe niciodată nu sunt, toate sunt de la Dumnezeu. Am fost hirotonit preot de Cuvioasa Parascheva într-o biserică care îi purta hramul. Acum slujesc tot într-o biserică cu hramul Sfintei Parascheva. Dumnezeu a vrut asta pentru mine, eu voiam să dau probe să ajung fotbalist", a povestit preotul.

Corala Nihil Sine Deo, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Daeni a primit patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11, iar Alexandru Balaban a fost apreciat de către juraţi pentru felul în care îşi gestionează activitatea şi rolul de preot în comunitate.

Florin Călinescu: Eşti preot?

Alexandru Balaban: Da, din 2012, iar prima dată când am poposit în localitate, am înfiinţat acest cor

Florin Călinescu: Toată lumea e de acolo din Dăeni?

Alexandru Balaban: Nu, sunt copii din 5 judeţe

Florin Călinescu: Păi şi cum i-ai adunat?

Alexandru Balaban: Ne-am întâlnit, mi-au scris pe reţelele de socializare, ne-am întânit pe la festivaluri şi văzând ceea ce se petrece la noi în comunitate, au venit, s-au împrietenit

Florin Călinescu: Ce se petrece la voi în comunitate?

Alexandru Balaban: Pe lângă cor, eu am mai înfiinţat şi o echipă de fotbal

Florin Călinescu: Asta este ceea ce înţeleg eu prin destinul unui preot în comunitate şi în anul 2020 să trăieşti cu fruntea sus, nu cu fruntea în pământ, să faci lucrarea Domnului în anul în care trăieşti: cultură, sport educaţie, să ţii comunitatea vie. Bunicul meu a fost preot, Dumnezeu să îl odihnească.

Alexandru Balaban: Am strâns obiecte vechi din case şi am înfiinţat un muzeu

Florin Călinescu: Preoteasa, ceva?

Alexandru Balaban: Preoteasa este ofiţer de poliţie

Smiley: Mamă, biserica şi poliţia

Alexandru Balaban: Da, a terminat Academia de Poliţie şi lucrează la Tulcea, avem trei fete

Andra: Să vă trăiască

Smiley: Foarte frumoasă iniţiativa dvs, mi se pare că sunteţi un popă multifuncţional, ancorat în realitatea noastră de astăzi şi e frumos să vezi atâţia puşti care cântă despre România, vă aplaud pentru asta