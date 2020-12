Un prezentator a părăsit postul TV la care lucra de mai bine de zece ani. Totul s-a întâmplat după alegerile parlamentare

Claudiu Popa a părăsit postul TV, unde lucra de mai bine de zece ani, chiar după alegerile parlamentare 2020. Realizatorul TV a prezentat ultima emisiune, ieri. Acesta și-a anunțat plecare, printr-un mesaj, postat pe pagina lui de Facebook.

“E ziua în care alegem. Cetățeanul din mine a făcut asta, dar azi, eu am ales şi ca jurnalist. În ultimii zece ani am fost reporter, prezentator, moderator în prima televiziune de ştiri din România.

Dacă ai fost sau eşti unul dintre oamenii din Realitatea, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat să fac şi pentru tot ce am învățat să nu fac. Dacă m-ai urmărit vreodată la Realitatea, dacă ți-am fost de folos, dacă te-am bucurat ori supărat, îți mulțumesc pentru că exişti. Din inimă! Ne revedem curând, într-o nouă călătorie”, a scris Claudiu Popa.

Jurnaliștii de la Pagina de Media l-au contactat pe prezentatorul TV, însă acesta nu a dorit să ofere mai multe informații despre ceea ce va face în viitor, spunând doar că se va dedica familiei pentru un timp.

Claudiu Popa, implicat într-un scandal cu droguri

Prezentatorii TV Emma Zeicescu și Claudiu Popa au fost prinși, în 2018, la un festival organizat în Buftea, cu două țigări cu canabis asupra lor. La acea vreme, Claudiu a declarat faptul că rucsacul în care au fost găsite țigările cu cannabis nu era, de fapt, al său.

“Unul dintre amici avea în rucsac mai multe obiecte ale mele: aparatul foto, încărcătorul pentru acumulatori etc. Jandarmii i-au făcut percheziţie şi au găsit cele două ţigări. Când am văzut că amicul meu este înconjurat de jandarmi, m-am dus şi le-am explicat că în rucsacul respectiv am şi eu câteva lucruri.

Amicul le-a explicat, însă, că ţigările îi aparţin. Am ieşit cu toţii şi am stat de vorbă într-un cort, într-un ţarc. În tot acest timp, un colonel în civil filma totul, iar un alt bărbat făcea poze. I-am întrebat de ce filmează şi mi-au spus că imaginile sunt pentru ei, în interes operativ.

Nici măcar nu mi-au cerut buletinul. L-am dat eu, din proprie iniţiativă, pentru că aşa mi s-a părut corect, să mă legitimez. Nu s-a întocmit niciun proces-verbal, nu am fost informat că sunt acuzat de ceva”, a explicat Claudiu Popa, la acea vreme.

