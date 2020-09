In articol:

Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii

Primarul comunei sucevene, Cornu Luncii, pe nume Gheorghe Fron, a acordat un interviu în care a povestit cum i s-a schimbat viața după ce a fost infectat cu COVID-19. Alături de el în acest calvar este și soția sa, care, din păcate, a fost și ea testată pozitiv cu SARS-Cov-2.

Edilul și partenera lui au fost infectați în urmă cu patru luni, însă cei doi se află și acum sub tratament! Cei doi au povestit, astfel, ce semne au rămas în urma contractării virusului COVID-19. Soții au simțit pentru prima dată simptome specifice virusului chiar în prima zi de Paște, iar acum , în septembrie, încă se resimt.

„Am avut cam 3 luni de zile probleme cu rinichii, dar familia mea încă are probleme. De exemplu, soției plămânii îi funcționează la 64% din capacitate. Suntem sub tratament”, a povestit edilul comunei Cornu Luncii, din județul Suceava, citat de svnews.ro.

Primarul a dezvăluit cum s-a infectat

Edilul a povestit că a vizitat Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Sasca Mică, unde a fost angajat timp de 12 ani, contractând virusul.

„Sunt foarte ataşat de persoanele cu nevoi speciale de la Centrul din Sasca, dar şi de salariaţii de-acolo, şi timp de trei zile, cu prietenii, cu ONG-uri, am dus materiale de protecţie şi dezinfectanţi. Am luat virusul, nici eu nu-mi dau seama cum, şi l-am dus acasă. Şi apoi, cu salvarea, am plecat toţi la spital”. În primăvară, la Centrul din Sasca a evoluat un focar masiv de COVID-19”, a continuat Gheorghe Fron.

Cifrele COVID-19, în România

Pe teritoriul României au fost confirmate 111.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 89.119 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.333 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 18.09.2020 (10:00) – 19.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (21 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și Municipiul București.