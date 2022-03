Un soldat rus beat criță a încurcat traseul și a înnoptat din greșeală în tabăra ucrainenilor. Ce-a urmat apoi: "M-am îmbătat, am luat-o puțin mai la stânga..."

In articol:

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în urmă cu 35 de zile. De atunci, sirenele de război răsună în fiecare zi în mai multe orașe, armata lui Zelenki făcând eforturi uriașe să le țină piept invadatorilor. Conform informațiilor oferite de autoritățile ucrainenen, zeci de mii de soldați de-ai lui Putin au murit în timpul luptelor și un număr însemnat au fost capturați.

Totuși, în cazul unor militari ruși, armta din Ucraina nu a trebuit să depună prea mult efort pentru a-i face să vină la ei. Este cazul unui soldat din tabăra adversară care s-a îmbătat criță, nu a mai știut pe unde să o ia ajungând astfel la baza militarilor ucraineni. Ce a povestit, după ce s-a trezit din beție.

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

„M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la Forțele Armate ale Ucrainei”

Bărbatul a povestit, după ce și-a revenit de sub influența substanțelor alcoolice, că încerca să ajungă la baza unde erau colegii săi, însă s-a cam rătăcit și, dintr-o eroare, a ajuns la cei pe care trebuie să-i cucerească. Acesta a adormit în tabăra ucrainenilor, însă a fost trezit cu noaptea-n cap chiar de colegii lui, care au atacat baza militară respectivă.

Militarul rus a povestit că totul sărea în aer în jurul său și nu înțelege scopul pentru care a fost trimis la război de conducătorul lor, Vladimir Putin.

Citeste si: Concluzie neașteptată în urma negocierilor de pace din Istanbul: „Rusia nu se opune dorinței Ucrainei de a adera la UE”

„M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la Forțele Armate ale Ucrainei. La patru dimineața am mers să mă odihnesc. Am adormit așezat. M-am trezit din cauza exploziilor. Tancurile, blindatele noastre, deja săreau în aer.

Citeste si: Dezvăluirile momentului despre întâlnirea între Putin și Zelenski! S-a decis la negocierile din Istanbul: „Avem documentele pregătite”

În fiecare zi suntem bombardați. Noi deja am înțeles, pentru ce ne-ar trebui nouă toate acestea? La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii. Am luat-o puțin mai la stânga și acolo...”, a povestit militarul rus.