Soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor, care a devenit celebru pentru modul în care i-a sfidat pe ruși, în plin atac, a fost decorat

Roman Hribov, soldatul ucrainean care a avut curajul de a înfrunta armata rusă în timpul bombardamentelor de pe Insula Șerpilor, a fost decorat de către autoritățile locale, relatează The Guardian.

Roman Hribov a ajuns celebru în întreaga lume, după ce o înregistrare cu el, obținută de autoritățile ucrainene, a devenit virală în mediul online. Soldatul a avut curajul de a înfrunta armata lui Putin și a refuzat, împreună cu ceilalți militari, să predea Insula Șerpilor, în timpul unui bombardament, pe 24 februarie:

"Ofițer rus: Aceasta este o navă de război militară. Aceasta este o navă de război militară rusă. Vă sugerez să vă lăsați armele și să vă predați pentru a evita vărsarea de sânge și victime inutile. În caz contrar, veți fi bombardați.

Soldat ucrainean: Navă de război rusească, du-te d***u!".

Chiar dacă inițial oficialii din Ucraina au raportat că cei 13 militari au murit după ce au refuzat să predea insula, ulterior s-a dovedit că soldații supraviețuiseră, însă erau ținuți în captivitate.

