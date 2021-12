Un student la medicină, voluntar pe o secție COVID, dezvăluiri emoționante: „Voi fi mândru că am dat o mână de ajutor în această pandemie”

In articol:

Kassas Ali este stundent la medicină în anul 6 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și a simțit că trebuie să le dea o mână de ajutor medicilor și asistentelor care se află în prima linie în lupta contra coronavirusului.

Astfel, tânărul s-a decis să facă voluntariat, iar de un an lucrează în secția de terapie intensivă COVID-19 a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală.

Ceea ce a trăit acolo în ultimele luni l-au marcat și care și-au pus amprenta asupra sa. Deși muncește din greu are o singură satisfacție, aceea ca atunci când totul se va termina va putea spune că a luat parte la acest război cu virusul SARS-CoV-2 și că a salvat vieți.

Kassas Ali [Sursa foto: Facebook]

„Un an a trecut de când am început programul de voluntariat în secția de terapie intensivă COVID-19 la INBI Matei Balș București. Un an în care am trăit tot felul de momente, de tristețe- atunci când intram pe secție și nu găseam un pacient și îmi spuneau colegii că a murit...; de bucurie- atunci când un pacient este mai bine și afli că va pleca acasă, moment în care toată oboseala pe care o simți dispare; de putere- atunci când ești mână în mână cu medicii, asistenții, infirmierii, cu scopul de a trece această pandemie cu cât mai puține pierderi, cu speranța de a salva un suflet, o mamă, un tată, un bunic, o bunică... Da, este o perioadă foarte grea care nu s-a terminat încă, dar sigur se va termina și atunci voi fi mândru că am fost alături de colegii mei și am dat o mână de ajutor în această pandemie...”, este mesajul distribuit de pagina de Facebook RO VACCINARE.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Bilanț coronavirus, 14 decembrie 2021

Până astăzi, 14 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.794.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.655 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.719.084 de pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 946 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 13 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați

pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 57.847 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 13.12.2021 (10:00) – 14.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 106 decese, dintre care 17 anterioare intervalului de referință, (55 bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.848. Dintre acestea, 665 sunt internate la ATI. Dintre cei 665 pacienți internați la ATI, 59 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 78 sunt minori, 74 fiind internați în secții și 4 la ATI.

