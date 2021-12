Problemele de sănătate nu-i dau pace Ancăi Serea : „Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine”

In articol:

Este o perioadă delicată pentru Anca Serea în ceea ce privește starea de sănătate. Aceasta s-a confruntat cu câteva obstacole acre i-au dat multe bătăi de cap pe acest plan. În urmă cu câteva săptămâni, soția lui Adi Sînă s-a pozat de pe patul de spital, în timp ce îi era administrată o perfuzie.

Aceasta și-a speriat teribil fanii, care încercau să afle disperați ce s-a întâmplat cu ea și cum se simte. În cele din urmă, Anca Serea i-a liniștit, precizând că nu a fost vorba despre nimic grav, ci doar despre o epizare.

Se pare că vedeta a muncit extrem de mult în ultima perioadă și s-a epuizat atât de mult încât a fost nevoie de intervenția medicilor pentru a se pune pe picioare. Totuși, probleme par că nu au trecut pentru Anca Serea, care a dezvăluit în cel mai recent interviu acordat că nu a depășit încă perioada de oboseală.

Anca Serea, imagini de pe patul de spital, postate în urmă cu câteva săptămâni. [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea: „Cu programul meu, nu toată lumea ar face față”

În urmă cu ceva timp, vedeta a fost diagnosticată cu anemie, afecțiune de care spune că s-a vindecat și care nu are nicio legătură cu problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Mai mult, Anca Serea a explicat că deși analizele de sânge sunt în parametrii normali, ea încă se simte rău și pune totul pe seama programului încărcat pe care îl are în fiecare zi.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față.

Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a explicat Anca Serea la un post de televiziune.

