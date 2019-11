Suditu Gabriel locuiește în satul Valea Anilor, comuna Corlatel, din județul Mehedinți și îi crește singur pe cei doi copii ai lui, o fetiță de cinci ani și un băiețel de 8 ani. În plus, are grijă și de bunicul grav bolnav care este paralizat și imobilizat la pat.

Mama copiilor a fugit cu un vecin, iar Gabriel nu își dorește decât să le ofere copiilor tot ce e mai bun. Găsește greu de muncă iarna și să străduiește din răsputeri să facă rost de 2000 de euro, suma de care ar avea nevoie pentru a termina acoperișul și pentru a cumpăra un aragaz și un hidrofor.

„Copiii au ramas tot universal meu, ma lupt zi de zi sa le ofer o viata mai usoara, sa-i protejez de vorbele rele din sat, si sa le alin suferinta provocata de abandonul mamei. Fosta sotie, m-a sunat cu numar ascuns la inceputul acestui an, prin care ma anuntat ca a plecat de acasa definitiv. Eu eram la munca, am lasat tot si am venit acasa la copii deoarece cu bunicul fiind imobilizat la pat, copii erau practic nesupravegheati. Acasa am aflat ca mama copiilor a plecat de acasa cu un vecin, si de atunci am ramas doar eu si copiii”, povestește Suditu Gabriel.

„M-am ambitionat sa le fac copiilor confortul de care au nevoie”

„Ne-a fost foarte greu. Eu nu mai aveam posibilitatea sa muncesc cu carte de munca, trebuia sa fiu mai tot timpul acasa sa ma ingrijesc de copii si de bunicul bolnav. De atunci eu spal hainutele, gatesc si fac curatenie. Am preluat toate atributiile unei mame, plus ca in timpul cat ei sunt la scoala si gradinita, merg cu ziua prin sat sa mai castig un leu pentru hrana.

Am un calut, pe care acum il folosesc sa duc nisip sau lemne in sat, mai merg sa ajut la lemne, carat, crapat, sau orice munca mii se ofera. Merg pe bani putini, pe munca grea sau usoara, practic orice munca este o binecuvantare atata timp cat am un mic venit sa aduc acasa.

In aceasta vara am reusit sa cultiv varza, am vandut-o si astfel am reusit sa incep constructia unei anexe la casa, mai exact o baie si o bucatarie. M-am ambitionat sa le fac copiilor confortul de care au nevoie, sa manance intr-o bucatarie si sa se bucure de un dus cald.

Iarna a venit, si de munca mai greu gasesc, a trebuit sa opresc ridicarea constructiei deoarece banutii pusi deoparte s-au terminat, si as mai avea acoperisul si tavanele anexei de terminat urgent. De construit, ma ocup singur deoarece sunt capabil si imi place sa muncesc. Din pacate momentan nu am de unde sa fac rost de asa suma mare sa acopere terminarea acoperisului”, a mai povestit Gabriel, tatăl celor doi copii.

Gabriel Suditu poate fi vizitat în sat Valea Anilor, comuna Corlatel, județul Mehedinti.