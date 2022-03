In articol:

Un Tiktoker care pretinde că este un calător în timp din anul 2236 spune că ne așteaptă evenimente socante anul acesta. Iată ce declarații ieșite din comun a făcut acesta și la ce ar trebui să ne așteptăm de la 2022.

Un TikToker pretinde că este călător în timp. Iată ce predicții șocante a făcut pentru 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Bărbatul prezice ce se va întâmpla în toamna acestui an: „Pe 16 septembrie un muzician foarte popular va ieși public și va recunoaște că și-a înscenat propria moarte.”

Călătorul în timp prezice că în luna septembrie a acestui an, o vedetă care este considerată moartă se va întoarce și va recunoaște că moartea sa a fost o înscenare.

Călătorul în timp declară că vine din anul 2236 și sustine mai multe teorii șocante. El prezice faptul că pe data de 17 iunie a acestui an va fi descoperită cea mai mare vietate a Ocanului Pacific, iar până la sfârșitul anului, roboții vor înlocui oamenii la locurile de muncă.

„Unii oameni nu cred că sunt un călător în timp real, așa că iată câteva evenimente destul de mari care se vor întâmpla în 2022. Pe 17 iunie va fi găsită cea mai mare creatură marină în Oceanul Pacific. Pe 16 septembrie un muzician foarte popular va ieși public și va recunoaște că și-a înscenat propria moarte. Până la sfârșitul anului, roboții vor avea cu 20% mai multe locuri de muncă, înlocuind oamenii.”, a declarat bărbatul.

Câțiva oameni par să creadă predicțiile, unii sugerând că muzicianul care se întoarce va fi Michael Jackson sau Tupac Shakur.

Călătorul în timp are predicții sumbre pentru viitorul îndepărtat: „În jurul anului 2061 va apărea un „virus creat artificial, iar toți oamenii vor fi infectați.”

Sub denumirea contului „aesthetictimewarper”, bărbatul, care pretinde că este ”călător în timp”, a mai dezvăluit faptul că în jurul anului 2061 va apărea un ”virus creat artificial”, iar toți oamenii vor fi infectați. În videoclip, bărbatul spune: „Secolul XXI va fi recunoscut drept „The Great Reset” („Marea Resetare”). Lăsați-mă să vă explic astăzi, prin exemple, ce va urma. În anul 2029, „The Purge” va deveni realitate, la fiecare cinci ani crimele vor fi legale timp de o săptămână; în 2043 va fi creat un nor, care va acoperi întregul pământ timp de un an. În anul 2061 va fi creat artificial un virus care va infecta întreaga planetă și va avea rata mortalității mare, cel mai rău din istorie”.

Tiktoker-ul a dezvăluit ce se va întâmpla cu pandemia de Covid-19

Bărbatul a făcut predicții și cu privire la pandemia de Covid-19. Într-un video de pe TikTok intitulat „Când se va sfârși pandemia de Covid-19?”, bărbatul susține că „va mai ține o perioadă lungă. Pandemia va fi din ce în ce mai rea, apoi mai bine, o să fie și un milion de cazuri de persoane infectate zilnic, iar vaccinul nu va ajuta. Va deveni precum o răceală, va fi sezonieră și anuală”.