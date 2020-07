In articol:

Adelina Pestrițu și Virgil Ștebelea au împlinit un an de căsnicie și sunt la fel de fericiți împreună ca în ziua în care și-au promis să-și fie aproape pentru tot restul vieții. Pe data de 3 iulie 2019, emoționați și înconjurați de oameni dragi, cei doi îndrăgostiți au spus DA în fața ofițerului de stare civilă. Acum, un an mai târziu, s-au întors în locul în care el a cerut-o de soție pe frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se află în vacanță pe litoralul românesc, în Mamaia. Vedeta a publicat câteva fotografii de pe plajă și a și împărtășit cu fanii locul în care a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește și căruia i-a dăruit o fetiță.

„Drumurile noastre ne aduc mereu in locul in care Virgil m-a cerut in casatorie💍”, a scris Adelina Pestrițu în dreptul unei fotografii în care apare alături de soțul ei și pe care a publicat-o pe paginile ei de pe rețelele de socializare.

Unde a cerut-o de soție Virgil Șteblea pe Adelina Pestrițu! Fanii au reacționat imediat

Fotografia cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea pare desprinsă dintr-o revistă, iar fanii au reacționat imediat. Mii de aprecieri au apărut pe Facebook și pe Instagram la doar câteva minute după ce imaginea a fost făcută publică, iar mesajele frumoase nu au întârziat să apară.

„Ce frumosi sunteti!😍”, „❤️❤️❤️ Sunteți minunați 😍😍 vacanta plăcută 😘”, „Sunteti un cuplu foarte frumos,un exemplu de urmat!😘😍”, „Sunteti o familie perfectă!!❤️❤️❤️”, „Sa fiti mereu fericiti si sa va bucurati de ingerasul vostru!🤗”, sunt câteva dintre mesajele pe care Adelina Pestrițu și Virgil Șeblea le-au primit din parta fanilor.

Cert este că cei doi soți sunt unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri din România. Se potrivesc perfect, au o fiică superbă care a moștenit ochii verzi și fericirea li se citește pe chipuri atânci când sunt unul lângă celălalt. În plus, Adelina Pestrițu nu ezită să împărtășească momente amuzante din cuplu, iar asta îi face pe fani să îi îndrăgească din ce în ce mai mult.