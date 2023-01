Unde și-a petrecut Dan Negru noaptea dintre ani? Românii, dezamăgiți că nu a mai ținut ediția specială de Revelion: "Am căutat un loc unde nu se sărbătorește pe 31 decembrie"

In articol:

După ce aproape un sfert de secol a bătut recordul audiențelor cu edițiile speciale de Revelion, Dan Negru a decis să ia o pauză.

Anul acesta prezentatorul TV a lipsit de pe micile ecrane și a hotărât să plece cu familia într-o scurtă vacanță, în India.

Dan Negru a plecat în India, unde nu se sărbătorește Revelionul: "După ce aproape un sfert de secol am strigat «La mulți ani, România!»"

Dacă în ultimii 25 de ani a fost nelipsit de pe micile ecrane în noaptea dintre ani, de data aceasta Dan Negru a vrut să ia o pauză și să se relaxeze alături de familie. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit recent, pe pagina personală de Facebook, că a plecat în India, acolo unde pe 31 decembrie nu s-a sărbătorit Revelionul: "După aproape un sfert de secol de Revelioane pe care le-am petrecut la televizor, am căutat un loc pe Pământul acesta unde nu se sărbătorește Revelionul pe 31 decembrie. I-am întrebat pe cei mai deștepți decât mine și toți mi-au spus că țara în care nu se sărbătorește Revelionul pe 31 decembrie are capitala aici, la New Delhi.

India, o țară multiculturală. Are un milion și jumătate de locuitori și capitala, New Delhi, are 25 de milioane de locuitori, mai mult decât are România. Așa că după ce aproape un sfert de secol am strigat «La mulți ani, România!»… de departe, din locul în care nu prea există Revelion, dar gălăgia e mare de tot… La mulți ani, România!"

, a transmis Dan Negru în mediul online, direct din capitala Indiei.

Motivul pentru care Dan Negru a lipsit de pe micile ecrane de Revelion

A devenit o adevărată tradiție pentru români să urmărească edițiile de Revelion, moderate de Dan Negru, iar vestea că anul acesta a luat o pauză i-a făcut pe mulți să-și exprime dezamăgirea în mediul online. Impresionat de sutele de mesaje primite pe rețelele de socializare, prezentatorul a ținut să le dezvăluie celor de acasă și motivul pentru care a luat o asemenea decizie: "Am văzut o grămadă de meme-uri în online, în fiecare oră le tot văd. Mai multe și mai haioase sunt meme-urile când nu fac Revelionul decât în ăștia 25 de ani în care l-am făcut. Știi care este treaba?

Mi-a zis un lucru isteț domnul Tatulici, în urmă cu ceva vreme: «România de totul are 100 de ani. Din suta asta, tu un sfert ai făcut revelioane». Așa că îi dăm o pauză. Nu mult. Ca să te reinventezi trebuie să schimbi ceva. Dovadă că reinventarea mea era posibilă, pe concursuri smart, plecând(...) spre Kanal D. La fel și cu Revelionul. E nevoie de o pauză ca să ne putem reinventa. Cred că altfel rămâneam ancorat în trecut. Nu cred că mai merge.", a declarat Dan Negru, pentru libertatea.ro.

Dan Negru [Sursa foto: Facebook]