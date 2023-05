„Unde ține mâna, vagabondul” Mirela Vaida, gesturi nepotrivite cu un alt bărbat, în fața fanilor ei? Artista a fost luată la întrebări imediat

In articol:

Recen t, Mirela Vaida a lansat o nouă piesă, însă nu singură, ci alături de un alt artist de la noi din țară, Alexandru Pop. Spre marea surprindere a prezentatoarei TV, noua sa melodie a ajuns în trending încă din prima zi, semn că a fost pe placul admiratorilor săi.

În semn de mulțumire și recunoștință pentru bucuria pe care i-au făcut-o, artista a postat în mediul online mai multe imagini cu colegul său de breaslă, alături de care a reușit să lanseze piesa care a avut un real succes încă din prima zi.

În imaginile postate, fanii artistei nu au putut să nu observe apropierea dintre cei doi și, implicit, faptul că Alexandru Pop a pus mâna într-un loc ușor nepotrivit.

„Ai văzut unde ține mâna, vagabondul”, a scris în secțiunea de comentarii unul dintre internauți.

Nu este prima dată când artiștii de la noi din țară sunt „acuzați” că sunt mult prea apropiați unii de alții în clipuri sau în apariții publice. În aceeași situație s-a aflat și Armin Nicoară, despre care s-a spus că este mult prea apropiat de nașa sa, Georgiana Lobonț, prin gesturile pe care le făceau în mediul online- îmbrățișări, sărutări pe obraz și ipostaze care mai de care mai „controversate”, pe care fanii nu le-au văzut cu ochi buni.

Saxofonistul a explicat că astfel de apropieri între artiști sunt firești, pentru că, atunci când se află pe scenă, ei joacă un rol.

Mirela Vaida, fericită că noua sa piesă a ajuns în trending

Mirela Vaida a scris un mesaj de mulțumire pentru toți fanii său care i-au apreciat noua melodie, mai ales că aceasta, într-un timp foarte scurt de la lansare, a ajuns pe YouTube în topul preferințelor din România.

„Va mulțumim!🙏🤗❤️ Aproape 300.000 de vizualizări pe YTB, in doar 3 zile de la lansare‼️🎉 Cinstit!😉 Suntem in tendințe pe YTB România încă din prima zi! Asta este o mare performanta pentru o melodie de folclor! (de altfel, singura piesa de folclor din trending)😉❤️🔥🇷🇴 @alexandrupop.official, am făcut o treaba buna si se pare ca mi-am intrat bine in rolul de "morosanca"!”, a scris Mirela Vaida în mediul online.