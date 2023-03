Unde va avea loc nunta Ioanei Ginghină și a lui Cristi Pitulice? Ce va purta actrița în ziua cea mare?!

In articol:

Mult a fost, puțin a rămas până la nunta Ioanei Ginghină cu alesul inimii ei, Cristi Pitulice. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu în toamna acestui an, iar nunta nu va fi una obișnuită.

Unde va avea loc nunta Ioanei Ginghină și a iubitului acesteia

Vedeta nu vede nunta ca pe o prioritate astfel, acesta își dorește foarte mult să se simtă confortabil și să nu se streseze foarte mult cu ceea ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment. Prin urmare, actrița a ales ca locație grădina din curtea casei sale, iar în ceea ce privește invitații aceștia vor fi în jur de 50 de persoane. Mai exact, cuplul își dorește să fie înconjurați numai de familiile lor, dar și de câțiva prieteni apropiați.

„Trebuie să intre în curtea noastră, deci sigur nu va fi o nuntă mare. De aici a plecat discuția, de ziua mea au fost undeva în jur de 20 de prieteni, printre care și sora lui Cristi și sora mea și un pic din familie. Deci vor mai fi în plus părinții și, probabil, niște prieteni de-ai lui Cristi, că atunci erau mai mult prieteni de-ai mei, fiind ziua mea. Deci undeva 40 – 50 de persoane maximum”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit Playtech.

Actrița Ioana Ginghină [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ginghină nu va avea o rochie de mireasă obișnuită

Cum numărul de invitați și locul în care va avea loc evenimentul sunt cât se poate de simple, nici costumațiile celor doi îndrăgostiți vor fi în același ton cu nunta. Ioana Ginghină a mărturisit că la nunta ei va purta o rochie de mireasă mai simplă, deoarece își dorește să o poarte și în alte situații nu numai în acea zi. Părul îl va avea împletit, iar în picioare vrea neapărat să poarte o pereche de ciocate albe sau niște teniși fiindcă numai așa se poate simți bine.

„Este singura nuntă la care mă interesează ce se întâmplă efectiv și nu neapărat cum mă îmbrac, ce fac, în ce sens. Am niște ciocate albe, pe care cred că le voi purta, pentru că în curte la mine numai cu niște ciocate sau teniși ceva, alea vor fi probabil, deci atât am: încălțările! O să fie o rochie mai boho style, acum că am părul lung, probabil, o împletitură romantică și cam atât, adică o rochie pe care să o pot purta după aceea”, a mai spus Ioana.