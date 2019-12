Adelina Pestriţu este o femeie de succes şi îşi ţine la curent fanii cu activitatea ei zilnică prin postările de pe Instagram şi nu ia pauză nici măcar în cele mai importante zile din an.

Unde va face Revelionul Adelina Pestriţu şi ce va purta în noaptea dintre ani?

Frumoasa mămică tocmai s-a întors dintr-o vacanţă de vis la munte unde a petrecut alături de Zenz şi soţul ei, Virgil Steblea. Pregătirile pentru magica noapte dintre ani au început şi Adelina Pestriţu a bifat totul, în afară de un singur lucru. Vedeta a declarat că anul acesta nu va petrece fastuos, ci va sta acasă pe canapea unde va aştepta cu mare nerăbdare noul an.

"O poză cu activităţile unei femei înainte de Revelion. Eu mă pregătesc pentru canapeaua mea verde din living, de acolo de unde o să intru cu mare viteză în 2020.", este mesajul scris de Adelina Pestriţu pe Instagram, ieri, în timp ce se pregătea pentru ziua de astăzi.

În plus, Adelina Pestriţu le-a mai dezvăluit fanilor, tot pe Instagram, ce are de gând să poarte în cea mai importantă noapte din an.

De atfel, frumoasa brunetă a mai dezvăluit că nu va găti preparate tradiţionale, ci va recurge la pizza, sushi şi prosseco.