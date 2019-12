Oribilul atac s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale oamenilor care se aflau în zonă la acel moment, bărbatul lăsat să zacă într-o baltă de sânge până la venirea unei echipe de salvare.

Crimă în prag de Revelion! Un bărbat a fost ucis de cumnații săi, în Târgu-Jiu sub privirile îngrozite ale oamenilor de pe stradă

Mai mulţi oameni au asistat la oribila scenă şi au povestit cum s-a întâmplat totul.

"Eram în piață când s-a întâmplat. Toți oamenii țipau. Nu am văzut când a fost înjunghiat, dar l-am văzut jos, când l-a luat ambulanța. S-a speriat lumea", "Era baltă de sânge aici. Nu am văzut așa ceva în viașa mea. Normal că ne-am speriat toți când am văzut. Nu e normal să se întâmple așa ceva în plină zi, când e atâta lume aici la cumpărături. Tragedie! Criminalul trebuie pedepsit aspru pentru ce a făcut", au declarat câţiva martori de la locul faptei, potrivit Pandurul.ro.

Zeci de rude ale victimei s-au adunat la spitalul unde bărbatul a fost dus pentru a afla detalii despre starea lui de sănătate. Tatăl bărbatului spune că cei doi cumnați nu ar fi avut de ce să se certe.

"Am auzit că i-a dat un pumn și apoi i-a băgat cuțitul în spate. Nu știm în ce stare e. Cumnatul lui a fugit. Ei nu s-au mai certat până acum niciodată. Nu a avut cu el nimic niciodată. El era singur la cumpărături când s-a întâmplat treaba asta. Era la coadă la pește când s-a întâmplat. Cumnatul lui credea că are copilul meu ceva implicare în faptul că l-a lăsat nevasta si a fugit cu unul de la Craiova", a spus tatăl victimei.

Vinovații au fost prinși

Din păcate, victima, în vârstă de 43 de ani, a murit în timpul unei intervenții chirurgicale, manevrele de resuscitare fiind în zadar.

Cei doi făptași sunt frați, de etnie rromă și rude cu victima, spun surse judiciare, potrivit Mediafax. Ei au fost dați în urmărire, toate căile de părăsire ale orașului fiind blocate.

Autoritățile i-au prins pe criminali în această după-amiază, în localitatea Bumbești-Jiu, la aproximativ 20 de km de locul crimei, fiind duși la audieri la sediul Poliției din Târgu-Jiu. Pe numele celor doi criminali a fost deschis un dosar penal pentru ucidere.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Nu se știe încă motivul de la care a pornit scandalul dintre cei trei bărbați.