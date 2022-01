Vă mai aduceți aminte de trupa Play AJ? Iată ce s-a ales de băieții care rupeau topurile acum 20 de ani! Unul lucrează la minister, altul la Poliție...

In articol:

Play AJ a fost trupa care a revoluționat lumea manelelor în anii 2000, făcând trecerea de la lăutărie la ritmuri moderne cu influențe hip-hop.

Au plecat la București cu o Dacia Super Nova

Formația a fost extrem de populară în perioada de glorie a postului ”Atomic TV”, de care generația ’80-’90 își amintește cu mare plăcere. WOWbiz.ro a aflat ce fac azi componenții trupei Play AJ.

Play AJ a luat naștere în anul 2000 și a avut inițial 4 componenți: Mr Juve, Florin Pește, Adi Ivan și Alinu AJ.

”Ne-am tot gândit ce nume sa îi dam trupei și într-un final văzând din întâmplare butonul de PLAY la un casetofon fărâmat, am hotărât să spunem PLAY. Dar parcă lipsea ceva totuși, parcă suna prea sec doar PLAY și ne-am gândit sa punem inițialele prenumelor noastre. Alinu și Adi- Juve= AJ”, a povestit Alin pentru WOWbiz.ro.

Acesta își amintește că primele înregistrări au fost făcute în camera de la țară a lui Florin Pește (unchiul Denisei Răducu), acolo unde el ajungea cu ocazia.

În 2001, după ce au înregistrat primul demo, au venit la București pentru a se întâlni cu reprezentanții casei de discuri la care înregistrau Holograf, Loredana sau Asia.

”Cu un CD în mana, și el făcut pe calculator pe un ”blank” de un leu pe care era muzica noastră, ne-am urcat în Dacia Super Nova roșie a lui Florin și am plecat înspre București sa ne încercăm norocul. Îmi amintesc că am stat cateva ore pe holul de la casa de producție, fără să fim prea mult băgați în seamă. Am avut noroc cu Nicu Paleru care din întâmplare era pe acolo cu treabă, și ne-a pus o vorbă sa fim primiți în birou puțin mai repede. Nu cred că își mai amintește dacă îl întreabă cineva, dar eu nu am uitat”, a mai povestit Alin.

”Eram vedete dar nu ne știa nimeni”

În fine, miracolul s-a produs iar materialul a ieșit pe piață, având un succes uriaș. Surpriza neplăcută abia acum urma să se întâmple; casa de discuri nu i-a promovat mai deloc așa că, deși toată lumea asculta piesele lor, nimeni nu-i cunoștea.

”Îmi venea sa strig pe strada: "Ăla care cântă sunt eu”! Albumul se vânduse bine, în zeci de mii de casete și cd-uri, însă cei de la casa de discuri au trecut în contabilitate doar în jur de 7.000 casete vândute pentru a ne da mai puțini bani”, a mai povestit Alin.

Play AJ au avut un succes uriaș la începutul anilor 2000

Această experiență le-a lăsat un gust amar celor 4. Florin Pește a anunțat că va lua o pauză de la acest proiect, Adrian Ivan a intrat la Academia de Poliție și a renunțat definitiv iar Alin a plecat în Italia, la fratele său, să muncească. Totuși, proiectul nu s-a oprit aici.

”După o scurta perioadă, l-au găsit pe Șușanu, care locuia în apropiere de Florin și au început o noua eră PLAY AJ, o era în care au ajuns cea mai populară trupă de manele din România și care a scris istorie în acest gen muzical, ei demonstrând până în prezent că sunt cei mai buni pe stilul lor. În 2009 am revenit și eu în muzica, puțin cam târziu dar totuși imi place să cred că am reușit să prind "trenul spre succes" ...”, a mărturisit Alinu AJ.

Adi e inspector de poliție, Alin lucrează pentru un minister

Astăzi, băieții care au trecut prin trupa Play AJ lucrează pe cont propriu. Mr Juve și Șușanu sunt interpreți, compozitori și orchestratori, au propriile studiouri profesionale și lucrează cu mulți cântăreți cunoscuți în România. Florin Pește, omul care a descoperit-o pe Denisa Răducu, e considerat unul dintre cei mai valoroși producători muzicali pe acest stil. În prezent, la Florin Pește Record înregistrează: Georgiana Lobonț, Armin Nicoară, Claudia Puican, Vali Vijelie, Nikolas, Alex de la Orăștie sau Alex Bobo.

Adi e polițist și cântă muzică populară

Adi Ivan, component al trupei încă de la inființare, activează ca inspector de poliție în Județul Vâlcea, dar și ca interpret de folclor. Acesta se apropie de vârsta de 40 de ani și are o familie superbă.

Alinu lucrează la biroul financiar-contabil la o insitituție care aparține unui minister din Guvernul României. El a cântat până în 2016 și a scos câteva piese cunoscute, după care s-a retras. Recent, el a anunțat însă că se gândește să revină pentru că simte că "ceva îl apasă pe suflet".

"Dorul de a-mi relua activitatea muzicala mă apasă din ce în ce mai mult. Sunt într-o mare dilemă. În chestia asta ori te bagi și te implici total, ori renunti de tot. Nu știu ce sa fac", a scris Alinu AJ pe pagina lui de socializare.

