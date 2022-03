Viața bate filmul! Cum a ajuns să arate și cu ce se ocupă acum Adina Asăvoaiei, fetița supranumită "păpușa de la Glina"

In articol:

Adina Asăvoaiei, tânăra supranumită "păpușă de la Glina" are o poveste de viață impresionantă. A trăit într-o casă improvizată, la marginea Bucureștiului, însă destinul i-a surâs. Frumusețea a fost cea care a dus-o pe culmile succesului, căci adolescenta a ajuns să aibă o carieră în modelling și chiar să participe la competiții internaționale.

Adina: "Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva"

Adina a mărturisit că viața i s-a schimbat radical după ce mai multe fotografii cu ea, de pe vremea când era doar un copil, au devenit virale pe internet. Anii au trecut, iar fetița de atunci, care locuia într-o casă improvizată împreună cu familia, a primit o nouă șansă. Adina a ajuns acum la vârsta adolescenței și se bucură de o carieră de succes în modelling:

Adina Asăvoaiei [Sursa foto: Captură tv]

"Reporter: Cum ți s-a schimbat viața?

Adina: În bine. Am devenit cunoscută, am devenit model, am urcat pe o scenă.

Reporter: Te așteptai să ți se schimbe într-un asemenea mod viața?

Adina: Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva. Adică nici prin gând, sau să visez. Urmează să merg la un concurs internațional. Am atâtea emoții! Nici n-am ajuns acolo, dar îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri, să câștig multe titluri." , a mărturisit Adina Asăvoaiei într-un interviu recent, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Adina Asăvoaiei [Sursa foto: Captură tv]

Cum a ajuns Adina să facă modelling?

Adina participa la un festival în România, atunci când actuala ei impresară a zărit-o pe scenă.

Femeia a fost de-a dreptul fermecată de frumusețea fetei, așa că a decis să o ajute să-și construiască o carieră în modelling: "Am văzut-o prima dată pe scena unui festival românesc, mi s-a părut impresionantă frumusețea ei. Am zis: 'Wow! Fata asta chiar e frumoasă!'. Nu știam încă despre cine e vorba. Nu auzisem încă de povestea "Cenușăresei". Mi-a plăcut de ea și mi-am propus să o ajut.", a povestit Cătălina, impresara Adinei, în emisiunea amintită.