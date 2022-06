"Vai de capul tău!" Mirela Vaida a ajuns din nou ținta criticilor pe internet. Mesajul care o va scoate din sărite

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, însă puțini știu că aceasta cochetează și cu muzica, în timpul liber. Recent, vedeta a publicat pe contul personal de Instagram o filmare de la o nuntă la care a fost invitată să cânte.

Majoritatea urmăritorilor s-au arătat încântați de talentul artistei, însă au fost și internauți care nu au avut o părerea prea bună despre prestația acesteia.

"Așa ai ajuns, nesătulă de bani?"

Mirela Vaida a ajuns să fie din nou ținta criticilor pe internet, după ce a publicat o filmare de la un eveniment la care a cântat. Deși a primis numeroase mesaje de încurajare, în care era apreciată pentru talentul de care dă dovadă, unul dintre urmăritorii prezentatoarei TV a avut o reacție neașteptată: "Așa ai ajuns?...Nesătulă de bani să cânți pe la nunți!...Vai de capul tău!..", a fost mesajul postat de internaut, în dreptul videoclipului publicat de vedetă pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

Cum a ajuns Mirela Vaida să facă muzică?

Mirela Vaida nu are la bază studii în domeniul muzical și nici în cel al televiziunii. Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni online, găzduită de Pepe, că a absolvit, de fapt, Dreptul, însă nu a apucat să profeseze.

Debutul în muzică și l-a făcut cântând la nunți, iar mai apoi participând la spectacole:

Inima m-a chemat spre muzică mereu. Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul, și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața, la 5. Și veneam ruptă și vocal.", a povestit Mirela Vaida, în emisiunea amintită.