„Vai de capul tău” Vlăduța Lupău, pusă la zid de o internaută! Ce a scos-o din sărite pe aceasta: „Să-ți dea Domnul după cum faci”

Vlăduța Lupău s-a confruntat cu o situație destul de neplăcută în urmă cu doar câteva ore, după ce a postat o imagine care pur și simplu a stârnit-o pe una dintre urmăritoarele ei. Ei bine, este bine știut deja faptul că artista este însărcinată și că ține legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde le povestește absolut tot ceea ce face.

În urmă cu doar câteva ore, ea le-a arătat fanilor ultima ei poftă: pepenele. La scurt timp, o internaută s-a „autosesizat” și a criticat-o dur pe Vlăduța Lupău. I-a reproșat că le face poftă altor femei cu fructul ei, iar mai apoi a acuzat-o că postează imagini doar în schimbul banilor.

„Și alte persoane sunt gravide și tu le faci pofte. Totuși, un pic de respect pentru altele. Vrei să îți dea Domnul așa după cum faci. Credincioasă ce te dai tu. Postezi Story ca să iei bani, dacă nu ai avea puțină rușine în tine și wc-ul l-ai posta pentru bani. Vai de capul tău”, i-a scris internauta Vlăduței Lupău.

Artista a reacționat imediat și cu calm. Vedeta a ales să nu se certe, ci și aplaneze cu calm conflictul. Le-a arătat și fanilor ei cu ce mesaje se confruntă din când în când.

„Cu asta vă las pe voi. Nici block nu mă chinui să-i dau”, le-a transmis vedeta internauților.

Vlăduța Lupău, după ce a pierdut două sarcini: „Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni”

Deși nu a dorit să facă public acest aspect din viața sa, Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre obstacolele pe care le-a traversat în drumul său de a deveni mamă. În urmă cu ceva timp, cunoscuta artistă a pierdut două sarcini, însă nu și-a pierdut speranța, încercând să facă tot posibilul pentru a depista care este problema, de fapt.

Așadar, atât ea, cât și soțul său, Adi Rus, și-au dorit și mai mult să devină părinți, așa că artista a mers să facă niște analizele, iar în urma acestora a aflat că suferă de endometrioză.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia.(...) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(...) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(...) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.