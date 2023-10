„Valea acasă” Mirela Vaida, bună de plată, după ce a fost amendată! Prezentatoarei TV nu-i vine să creadă nici acum prin ce a trecut: „Amendează angajații că vin la muncă”

In articol:

Cu o seară în urmă, Mirela Vaida a fost prezentă la „Teatrul de Revistă”, acolo unde a susținut un spectacol care s-a dovedit a fi de mare succes. Bucuria și entuziasmul i-au fost umbrite, însă, la plecare, când a văzut că a fost amendată cu suma de 200 de lei, pentru că parcase într-un loc, în mod aparent, nepermis.

Mirela Vaida, amendată când a venit la muncă

Prezentatoarea TV a explicat faptul că Teatrul de Revistă este finanțat chiar de Primăria Capitalei, cea care pe ea amendat-o pentru că a parcat într-un loc considerat nepermis, când a venit la muncă.

Aflată într-o asemenea situație, căreia Mirela Vaida nu a reușit să-i găsească o soluționare eficientă atât pentru ea, cât și pentru autorități, a cerut un răspuns oficial din partea Primăriei Capitalei, pentru a o lămuri cu privire la situația creată. Pentru a fi cât mai clară și mai concisă, Mirela Vaida a postat și amenda în mediul online, în care se poate vedea că este bună de plată cu suma de 200 de lei, sugerând, în același timp, să li se ofere locuri de parcare, pentru ca angajații Teatrului de Revistă să nu mai fie amendați pentru că circulația este restricționată, iar locurile de parcare- inexistente.

„(...) Am și o problemă, că nu mă băgam dacă nu aveam o problemă. Vreau să trimit și eu un mesaj Primăriei Capitalei, ai cărei angajați suntem, că noi, Teatrul de Revistă, suntem, practic, finanțați de primăria București. Cum să facem, când venim la muncă cu mașina, cu ce să venim altceva, că eu stau la 30 de km de capitală, unde să parcăm ca să nu ne amendați, pentru că, vedeți dumneavoastră, Calea Victoriei, unde are sediul Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Calea Victoriei nr. 33., este închisă circulației și se circulă doar pietonal și pune poliția, garduri, zice „Nu treceți”, bandă galbenă.

Ok, nu trecem, parcăm, dar ce facem, că după aceea ne amendați. Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă. Deci, eu trebuie să plătesc 200 de lei amendă că am fost aseară la „Teatrul de Revistă” și am parcat pe lângă Sala Palatului, pentru că nu aveam unde să parchez, că toată Calea Victoriei este, practic, închisă și se circulă numai pe jos. Cum să facem? Deci, primăria capitalei își amendează popri-i angajați că vin la muncă în weekend, când ei închid Calea Victoriei. Și trebuie să plătesc eu 200 de lei? Asta înseamnă să fii artist în România. Ești artist? Da. Lucrezi pe calea Victoriei? Da. Scoate banii. Altfel, valea acasă, fă-te altceva, orice. Aștept un răspuns oficial, cum ar veni. Mulțumesc Primăriei București! Oare nu ei sunt obligați să dea locuri de parcare instituțiilor publice din subordinea lor, atunci când închid străzile circulației auto?”,

a spus Mirela Vaida în mediul online.

Citeste si: Prognoza meteo ANM pentru ziua de luni, 2 octombrie 2023, în țară: Vremea se va încălzi ușor și va ploua în zonele montane- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Citește și: „Ne aleargă copiii prin curte” Mirela Vaida s-a distrat pe cinste, alături de familia ei! Ce motive de sărbătoare a avut vedeta: „Ne-am adunat după ceva vreme”

Mirela Vaida își construiește o nouă casă în Bucovina

În urmă cu doar câteva zile, Mirela Vaida a mers împreună cu soțul și copiii ei într-o vacanță pe plaiurile mioritice, direct în Bucovina, acolo unde prezentatoarea TV și soțul său au cumpărat un teren pe care intenționează să ridice o cabană. A venit pentru prima dată cu copiii în locul în care, în viitorul apropiat, își vor petrece sărbătorile din an.

Citeste si: „Cum să te îneci la mal, ditamai femeia? Nu știți ce e aici noaptea.” Noi detalii ies la iveală în cazul lui DJ Lalla! Paznicul plajei unde tânăra a fost găsită lansează o ipoteză șocantă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Este ținut prizonier. E făcut cu moșmoande!” Oana Zăvoranu imploră vecinii pentru ajutor. Vedeta, convinsă că amanta lui Alex Ashraf face vrăji- radioimpuls.ro

„Suntem în Bucovina! ❤️ Am cumpărat aici un teren, în urmă cu mai bine de un an, și, de atunci, le tot povestim copiilor ce loc minunat este acolo, ce energie bună, câtă liniște! Anul acesta i-am adus să vadă locul și visăm la căsuța din lemn în care ne-am dori să ne petrecem sărbătorile! Acum suntem aici, împreună, fascinați de locuri, oameni, mâncare, priveliști!”, a spus Mirela Vaida în mediul online.

Citește și: „Nici nu știam că eram însărcinată” Mirela Vaida a pierdut o sarcină în timpul unui concert! Mărturisirile dureroase ale prezentatoarei TV