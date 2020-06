In articol:

Valentin Ceaușescu a practicat karate, dezvăluirea fiind făcute chiar de Florentin Marinescu, cel care l-a antrenat pe fiul lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul care a condus România pînă în 1989. Sensei Florentin Marinescu este primul preparator fizic din fotbalul românesc, președintele Federației Române de Arte Marțiale, care a lucrat la Steaua 1986 și a făcut parte din staff-ul clubului care a câştigat Cupa Campionilor, Supercupa Europei, 3 titluri de campion şi o Cupă a României.

Marinescu a acceptat invitația lui Ovidiu Ioanițoaia directorul Gazetei Sporturilor, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. “Tu, oricum, ești unicat în România, ai zece dani.”, i-a spus Ioanițoaia lui Marinescu. “Da, dar artele marțiale nu înseamnă doar întrecerea sportivă. E o luptă cu tine însuți, o educație pe care încerci s-o duci la superlativ”, a răspuns Marinescu.

Valentin Ceaușescu a practicat karate: "Am fost profesorul lui, nu antrenorul"

“În România sunt singurul cu zece dani! Mai sunt unii care spun că au, știm cum e cu diplomele... Suntem toți doctori! Sunt unii care zic că au zece dani în autoapărare, unde nici măcar nu se dau!”, a continuat Florentin Marinescu, care a fost întrebat apoi cum l-a cunoscut pe Valentin Ceaușescu. (vezi cum s-a ascuns Regina Angliei de Nicolae Ceaușescu)

“Din 1973 a făcut karate. Am fost profesorul lui, nu antrenorul. E o diferență. M-a ales pentru că eu eram cel mai bun din țară în momentul ăla. Și-a exprimat dorința și m-au ales. Valentin a făcut mai mult decât serios karate și are trei dani. Are centura neagră. Am lucrat cu el 16 ani, pînă în ianuarie 1989.”, a mai dezvăluit Florentin Marinescu.

Valentin Ceaușescu a practicat karate: "M-am întâlnit și cu părinții lui"

“Mergeam aproape zilnic la Palatul Primăverii. La început, antrenamentele cu Valentin le făceam la Direcția a 5-a a Securității. Apoi ne-am mutat la Club Bazin, apoi la e acasă. M-am întâlnit și cu părinții lui, era o chestiune normală, nimic special. Rămâne un om extraordinar, un prieten drag. Un om care s-a ținut mereu de cuvânt indiferent ce s-a întâmplat. El e un tip retras și a înțeles că așa e mai bine pentru el.”, a mai spus Florentin Marinescu.

Valentin Ceaușescu este singurul fiu în viață al fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Bărbatul de 72 de ani locuiește cu familia în afara Bucureștiului, într-o vilă dintr-un complex situat nu departe de un lac, într-o comună de lângă Capitală. Frații săi, Nicu și Zoia, au murit în 1996, respectiv 2006.