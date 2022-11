Valentin Sanfira, surprins fără verighetă pe deget, la scurt timp după ce s-a întors din luna de miere. Codruța a reacționat imediat: „N-am fost eu lângă el”

In articol:

Codruța și Valentin Sanfira au avut prima apariție la TV, după ce s-au căsătorit religios, în urmă cu două săptămâni. Cei doi îndrăgostiți s-au întors recent din luna de miere, însă artistul a fost surprins fără verighetă pe deget.

Iată cum i-a explicat acest lucru soției, chiar în fața camerelor de filmat!

Citeste si: ”M-a și bătut mama” Valentin Sanfira, amintiri dureroase din perioada copilăriei. Soția sa a izbucnit în lacrimi la auzul poveștii: ”Provin și eu dintr-o familie…”

Valentin Sanfira, surprins fără verighetă, la doar două săptămâni de la cununia religioasă

Codruța și Valentin Sanfira au fost prezenți în ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. În timp ce povesteau despre cununia religioasă și despre luna de miere, petrecută în Maldive, prezentatorului TV i-a atras atenția un detaliu surprinzător: artistul nu avea verighetă pe deget. Întrebat de ce nu o poartă, Valentin Sanfira nu s-a ferit să dea explicații: "Foarte bine că m-ai întrebat, asta îi spuneam. Mi-am uitat-o acasă. Am făcut duș și m-am grăbit. Eu am fost prin magazine să cumpăr niște gresie, nu te mint. Întotdeauna o dau jos, dar o aduc, e frumoasă. Am făcut poze cu ele, deci lumea știe că le avem.", a povestit Valentin Sanfira, în cadrul emisiunii amintite.

Gestul cântărețului nu a deranjat-o deloc pe soția lui, care a ținut să-i ia apărarea în direct: "N-am fost eu lângă el. Eu am fost să mă aranjez și el a fost singurel. Se întâmplă, până se obișnuiește puțin, își intră în ritm." , a spus Codruța Sanfira.

Citeste si: Cristina Bălan, declarații despre momentele grele prin care a trecut după nașterea gemenilor ei cu sindromul Down- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

Codruța și Valentin Sanfira [Sursa foto: Captură video]

Valentin și Codruța Sanfira, lună de miere exotică

Dacă nunta Codruței și a lui Valentin Sanfira a fost una de vis, luna de miere a întrecut orice așteptare. Artistul și soția lui au petrecut câteva zile memorabile în Maldive și Singapore, unde nu s-au ferit să-și facă toate poftele.

Citeste si: Valentin și Codruța Sanfira, primele imagini din ziua nunții. Ce ținute au ales cei doi artiști pentru marele moment

Ba chiar artistul a recunoscut că a s-a întors și cu câteva kilograme în plus din vacanță: "În Maldive a fost superb. Eu m-am îngrășat vreo patru kilograme. Eu nu știu engleză. Le-am spus cu mâinile că dacă îmi dau mâncare și cazare acolo, eu renunț la tot ce am în țară și rămân acolo pe viață. Și să muncesc, să mă pună la grădină. Totul era ca-n rai.", a mărturisit Valentin Sanfira, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Valentin și Codruța Sanfira [Sursa foto: Instagram]