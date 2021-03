Vali Vijelie, show în Egipt alături de Nuțu Cămătaru

In articol:

Sătul probabil de vremea capricioasă a acestei început de primăvară, manelistul Vali Vijelie, dar și câțiva apropiați de-ai săi, și-a făcut bahajele și a plecat spre mult mai căldurosul Egipt.

Vacanța pe care Vali Vijelie o petrece în Egipt pare să fie însă una cât se poate de animată, alături de celebrul manelist fiind și cunoscutul și controversatul Nuțu Cămătaru. Plecat alături de mai mulți fini de-ai lui Nuțu Cămătaru, Vali Vijelie pare să se distreze la maximum în Egipt, într-una dintre cele mai luxoase stațiuni din țara piramidelor. ȘI, din imaginile postate pe conturile de socializare, se poate vedea că Vali Vijelie, alături de gașca cu care a ajuns în Egipt, profită de conediu pentru a se relaxa, dar și pentru a vizita multe monumente antice de acolo.

Și, așa cum a făcut-o și în Zanzibar, Vali Vijelie este cel care dă tonul la distracție, manelistul având grijă ca toată lumea să se simtă cât mai bine, fie că este vorba de o petrecere pe vreun iaht de lux, închiriat de

gașca cântărețului, fie că este vorba de distracție prin resortul în care s-au cazat în Egipt.

De altfel, și la începutul acestui an, atunci când a plecat departe de frigul din România, într-o locație de vis pe malul Oceanului Indian, în Zanzibar, Vali Vijelie e a susținut un concert de pomină pe plajă și a înveselit localnicii și turiștii pe ritmuri de manele, lucru pe care, pare-se, în face și acum, pe

plajele din Egipt, veselia lui fiind molipsitoare.

Vali Vijelie a vizitat monumentele istorice din Egipt

Vali Vijilie, direct cu maneliștii noii generații: ”Eu nu cânt muzică pentru Youtube”

”Nu. E loc pentru toată lumea. Iar noua generație nu poate să fie o amenințare pentru noi. Unii dintre ei cântă alt gen de muzică, toți sunt talentați. Eu nu cânt muzică pentru Youtube. E foarte important de știut asta. Eu nu alerg după vizualizări. Eu am nevoie ca după ce fac o melodie să mă duc la o petrecere și să mi-o ceară toată lumea.(...) O să-ți dau un exemplu. Un solist pentru care eu am cel mai mare respect din România este Ștefan Bănică. Pentru mine e un exemplu ca artist. Nu l-am văzut să alerge să facă muzică pentru Youtube. Cine îl ascultă pe Ștefan Bănică nu are timp să stea non-stop pe Youtube să asculte muzica lui. Mai mult copiii, noua generație, ascultă muzică pe Youtube. Dar dacă Ștefan Bănică face un spectacol, îl poate ține o săptămână. Noua generație ar putea să facă lucrul ăsta? Am avut un spectacol la Berăria H și au fost peste 2.000 de persoane. La vreo două săptămâni după, m-au chemat din nou. Ca să poți să ții un spectacol trebuie să ai un repertoriu. Ei (n.red. noua generație de maneliști) au cântece, sunt foarte talentați, dar să demonstreze unul dintre ei, să aleagă o sală și să facă un spectacol. Să vedem câți fani are. Ai fani în momentul în care plătesc pentru tine”, a spus Vali Vijelie în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.