Valul 6 al pandemiei de coronavirus ar putea lovi din toamnă! Octavian Jurma, dezvăluiri sumbre: „Nu știm încă ce variantă va provoca noul val”

Virusul SARS-CoV-2 a fost descoperit la finalul anului 2019, în Wuhan, China. De atunci, s-a răspândit cu repeziciune în toate părțile globului, iar de aproape 3 ani omenirea se luptă cu el.

În total, de la primul caz și până acum peste 500 de milioane de oameni au trecut prin experiența COVID, iar peste 6 milioane dintre ei au pierdut lupta cu inamicul nevăzut. Viața noastră s-a schimbat radical: masca de protecție fiind accesoriul universal în toată lumea, iar vaccinul anti-COVID singura „armă” viabilă în lupta contra coronavirusului.

Valul 4, generat de varianta Delta, a fost, fără doar și poate, cel care a făcut cele mai multe victime. A fost urmat de tulpina super-mutantă Omicron, care este și cea mai contagioasă, însă nu la fel de agresivă. Valul 5 a fost ultima amenințate epidemiologică în România, iar la început de martie nu au mai existat restricții. Oamenii trăiesc din nou ca înainte de pandemie, însă Octavian Jurma avertizează că pericolul nu a trecut definitiv, ci este pe cale să se reîntoarcă din toamnă cu noi tulpini!

„Vestea buna este ca pana la finalul saptamanii (cel tarziu saptamana viitoare) incidenta nationala va cobori sub 0.5 la mie si vom iesi probabil din valul 5 pe baza datelor oficiale. Din pacate eliminarea tuturor masurilor de preventie in perioada sarbatorilor precum si din scoli a dus la prelungirea valului 5-Omicron cu cel putin 4 saptamani si la formarea unui platou care a dureaza de 3 saptamani.

Sunt doar 2 luni de la abandonarea oficiala a masurilor de santate publica in pandemie si declararea inchiderii pandemiei din motive de inconvenienta politica. Din pacate singura pandemie care s-a terminat este cea din 1918, pentru ca cea din 2020 este bine mersi si produce noi tuplini intr-un ritm ametior”, și-a început Octavian Jurma avertismentul de pe rețelele de socializare.

Octavian Jurma, avertisment despre noile tulpini

Se pare că virusul SARS-CoV-2 s-ar putea „întoarce” cu noi variante și tulpini, fiecare având particularități diferite. Cercetătorul a explicat câte puțin despre ce s-ar putea întâmpla.

„De la 8 martie 2022 pana acum pandemia a produs zeci de noi variante ale armelor sale (virusii) dintre care 3 au acum popriile clade (ramuri)

22A- corespunde BA.4 (Pango)

22B- corespunde BA.5 (Pango)

si

22C- corespunde BA.2.12.1 (Pango)

BA.2 este acum peste 95% dominata in Romania (graficul de jos arata evolutia procentuala a variantelor din valurile 4 si 5).

BA.2 este cel mai mare pericol pe care il avem in fata si a ajuns sa aibe peste 40 de versiuni in circulatie, multe cu sub versiuni (da, avem nu numai BA.2.40 dar si BA.2.40.1).

Dintre acestea cea mai amenintatoare este BA.2.12.1 (BA.2+ mutatia Spike L452Q), care are avantaj de peste 50% fata de BA.2 si devine rapid dominata in SUA.

BA.4 si BA.5 sunt de asemenea mai infectioase decat BA.2 si produc un nou val in Africa de Sud.

Este o situatie similara cu cea de anul trecut in care am asistat la o "diversificare" in primavara cu aparitia variantelor Alpha, Gamma si Beta pentru ca in final Delta si Omicron sa produca valurile de toamna. Diferenta principala este ca acum in loc de tulpini candidate avem ramuri intregi candidate la urmatorul val de toamna.

Din fericire nu avem inca confirmate in Romania BA.4 sau BA.5. Stim asta pentru ca de 2 saptamani INSP monitorizeaza si aceste variante”, a continuat cercetătorul.

Octavian Jurma: „Valul 6 este aproape o certitudine în toamnă și va debuta, probabil, la finalul lunii august”

„1.Pandemia nu s-a terminat

2. Valul 6 este aproape o certitudine in toamna si va debuta probabil la finalul lunii august

3. Nu stim sigur ce varianta va provoca valul 6

4. Stim sigur ca nu mai avem nici un mijloc de a limita impactul valului 6, pentru ca pandemia s-a terminat pentru autoritati si nimic nu ii va convinge sa nege negatia.

Ce am putea face sa prevenim un nou dezastru in toamna? Exact ceea ce ar fi trebuit sa facem vara trecuta ca sa prevenim dezastrul din toamna trecuta.

Aceasta ar insemna pastrarea mastilor in interior, accelerarea campaniei de vaccinare si screening epidemiologic la intrarea in tara pentru a intarzia importul noilor versiuni. La acest masuri minimale poate fi adaugata si procurarea din timp a noilor antivirale in special Paxlovid care va fi principalul instrument de reducere a mortalitatii in tarile cu rata mare de vaccinare.

Paxlovid este chiar mai important in Romania, unde populatia este foarte refractara la vaccinare. Daca tinem insa cont de retorica antivaccin, care a inceput in aceste zile la cel mai inalt nivel politic, este putin probabil sa mai achizitionam prea curand medicatie anti-COVID in avans”, a continuat Octavian Jurma/