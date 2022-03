In articol:

Actrița și cântăreața Vanessa Williams împlinește 59 de ani! Vanessa Lynn Williams, prima femeie de culoare aleasă Miss America, s-a născut la 18 martie 1963, în oraşul Millwood, New York.

Actrița și cântăreața Vanessa Williams împlinește astăzi 59 de ani

Astăzi, pe 18 martie 2022, artista Vanessa Williams împlineste 59 de ani si încă reușește să impresioneze întreaga lume cu frumusețea sa! De-a lungul timpului, Vanessa a reușit să vândă milioane de discuri în toată lumea și a ajuns de mai multe ori în Top 10 în clasamentele muzicale internaționale.

Citeste si: Cine este Kurt Russell. Actorul a împlinit astăzi 71 de ani

Părinţii Vanessei, Helen L. (Tinch) şi Milton Augustine Williams Jr., au fost întotdeauna alături de ea și au încurajat-o pe plan artistic. Vanessa a cântat şi a dansat la serbările şcolare, iar la ceremonia de finalizare a studiilor liceale a făcut o promisiune scrisă: "Ne vedem pe Broadway!".

După ce a câştigat o bursă de performanţă la Universitatea Syracuse, unde a urmat cursurile de teatru muzical, a plecat la New York.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Parcursul artistic al Vanessei Williams

De asemenea, Vanessa a fost apreciată și pe plan actoricesc, obținând importante premii pentru rolurile sale: patru nominalizări la Emmy, 11 nominalizări la Grammy, o nominalizare la Tony, 3

nominalizări la SAG ("Screen Actors Guild Awards"), 7 NAACP ("National Association for the Advancement of Colored People") Image Awards şi 3 Satellite Awards. Single-ul ei de platină "Colors of the Wind", de la Disney's Pocahontas, a câştigat premiile Oscar, Grammy şi Globul de Aur pentru cea mai bună piesă original.

Vanessa Williams împlinește 59 de ani. Artista arată la fel de bine ca în tinerețe[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Ce a aflat Antonia după ce și-a făcut analizele de rutină! A fost un adevărat șoc, la doar 33 de ani: „Din cauza stresului”

În 1995, Vanessa Williams a înregistrat "Colors of the Wind", care a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original al filmului Disney "Pocahontas". În 2009, Vanessa Williams şi-a lansat cel de-al optulea album, "The Real Thing".

Artista a fost apreciată și pentru talentul ei cinematografic. Între 2006-2010, ea a jucat rolul divei şi fostului supermodel "Wilhelmina Slater", în serialul de comedie difuzat de ABC, "Ugly Betty", pentru care a fost nominalizată la trei Premii Emmy. Între 2010-2012, a jucat în serialul TV "Neveste disperate", în rolul femeii bogate Renee Perry. De asemenea, a jucat şi în drama "666 Park Avenue".

Vanessa Williams a pierdut titlul de Miss America din cauza unui scandal în presă

Începând cu 1984, Vanessa a început să participe la concursuri de frumusețe, câștigând titlul de prima Miss America afro-americană. Din păcate, însă, ea a pierdut titlul de Miss America din cauza unui scandal provocat de apariția unor poze nud cu ea în presă. La acel moment, toată lumea credea că Vanessa și-a încheiat cariera, dar artista a reușit să treacă peste scandal.

Vanessa Williams împlinește 59 de ani. Artista arată la fel de bine ca în tinerețe [Sursa foto: Facebook]

În prezent, Vanessa este mama a patru copii din două căsătorii, iar în timpul liber se ocupă de acțiuni caritabile și susține organizații precum „Concerts for America", „Special Olympics" și „Fundaţia SIDA Elizabeth Taylor”.