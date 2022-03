Ce a aflat Antonia după ce și-a făcut analizele de rutină! A fost un adevărat șoc, la doar 33 de ani: „Din cauza stresului”

In articol:

Nu încape niciun fel de îndoială atunci când spunem că Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală autothtonă. Încă de la prima ei piesă a reușit să le câștige inimile fanilor, iar de atunci nimic nu s-a schimbat.

Totuși, drumul spre succes nu este deloc ușor, ci presărat cu multe obstacole, iar oboseala și stresul și-au pus amprenta asupra vedetei. Recent, aceasta a mers pentru un control de rutină și a rămas uimită când a aflat verdictul medicului.

Antonia: „D in cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani”

Artista a rămas uimită când a aflat că analizele i-au indicat că, de fapt, vârsta ei biologică este de 69 de ani, asta în condițiile în care ea urmează să împlinească 33 de ani. Ei bine, aceasta a început deja să ia măsuri pentru a-și „reîntineri” organismul, iar primul lucru pe care îl face este să reducă stresul din viața ei.

„Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă”, a declarat Antonia pentru okmagazine.ro.

Antonia, stil de viață agitat: „Am un program destul de încărcat”

Să fii artist nu este deloc ușor, mai ales atunci când ești unul dintre cei mai iubiți și îndăgiți de public, dar și mamă cu normă întreagă.

Vedeta încearcă să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală și recunoaște că nu se odihnește destul. Cu toate acestea, încearcă să aibă un stil de viață cât mai sănătos, să facă mișcare, să mănânce echilibrat și să-și ia doza zilnică de suplimente.

„Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă”, a mai spus artista pentru sursa menționată mai sus.