Vedetele din România care au avut coronavirus. A trecut un an de la primul caz de COVID-19 înregistrat în țara noastră

Vedete din România care au fost infectate cu coronavirus

pandemie, România numără peste 21 de mii de morți, iar numărul infectărilor cu Covid-19 este în creștere. Restricțiile impuse de autorități menite să protejeze oamenii de boală au schimbat viețile tuturor, inclusiv ale vedetelor de televiziune, actorilor sau cântăreților.

Începând cu februarie 2020, pandemia de coronavirus a pus pe pauză viețile tuturor, iar vedetele nu fac excepție. Multe dintre cele mai emblematice personalități din România au contractat virusul și au împărtășit cu fanii lor experiența prin care au trecut.

Marcel Pavel, prima vedetă care s-a infectat cu COVID-19

Marcel Pavel a fost prima persoană publică care a anunțat public că s-a infectat cu Covid-19. Acesta a suferit o formă gravă a bolii și a avut nevoie de mai mult timp pentru a se recupera.

El a dezvoltat și o dublă pneumonie, corelată cu infecția cu noul coronavirus, așa cum a scris pe Facebook.

„În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului „Matei Balș” am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului „Matei Balș”, povestea Marcel Pavel.

Marcel Pavel, cântăreț

Adelina Pestrițu s-a infectat cu Covid-19

Vedeta a povestit pe rețelele sociale că a aflat că este infectată cu noul coronavirus după ce a rămas fără gust și fără miros. „Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată”, spunea Adelina Pestrițu pe Instagram, la începutul lunii septembrie.

Adelina Pestrițu

Andreea Esca a contractat virusul SARS-CoV-2

Andreea Esca, soțul ei și fiul ei s-au infectat cu SARS-CoV-2 anul trecut. Vedeta de televiziune a povestit la acele momente că Alexander Eram a dezvoltat o formă gravă a bolii și a ajuns internat în secția de ATI. „Am avut Covid. Eu, soțul meu și unul dintre copii. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu. Am asociat simptomele cu o problemă gastrică. Primul simptom a fost că mi-am pierdut mirosul. Găteam ceva și n-am mai simtit mirosul de usturoi. M-am dus la spital, la Victor Babeș. În cazul soțului meu, lucrurile au fost mult mai grave.

Nu are nicio boală cronică, nu fumează, face sport și nu face excese, dar a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Într-o dimineață, fiul meu m-a sunat și mi-a zis: Mama, pe tata l-au dus la Terapie Intensivă. Nu înțelegeam cum este posibil să fie el atât de afectat. A avut nevoie și de ventilație mecanică. Cât am putut comunica cu el, îmi spunea: „Nu mai pot. Așa arată iadul”, a declarat atunci vedeta la Pro TV.

Andreea Esca, prezentatoare de știri

Anamaria Prodan s-a infectat cu Covid și a dezvoltat o formă gravă a bolii

Soția lui Laurențiu Reghecampf a fost internată de urgență la Matei Balș, după ce a fost infectată cu Covid-19. Ea spunea atunci că s-a speriat foarte tare când nu a mai putut respira cu ușurință. „A fost greu, cumplit. Astăzi mă simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu mă așteptam ca pe mine să mă răpună ceva.

Problemele cumplite sunt atunci când simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica. Imediat după am fost la spital, mi-au verificat plămânii, apoi am stat frumos acasă liniștită, am făcut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au făcut-o și care a dat roade pe fiecare pacient”, declara impresara.

Anamaria Prodan Reghecampf, impresară

Dintre staturile de peste ocean, J Balvin, Antonio Banderas, Madonna, Andrea Bocelli, Idris Elba sau Tom Hanks sau Mel Gibson sunt doar câteva dintre numele care au fost infectate cu noul coronavirus.

Primul român infectat cu noul coronavirus

Un tânăr de 25 de ani din județul Gorj a fost primul român care a contractat virusul, la finalul lunii februarie a anului trecut. El lucra la un restaurant unde patron este italianul internat în acel moment la Rimini, tot cu coronavirus.

În decembrie 2020, acesta s-a reinfectat cu Covid-19. Românul, care este stabilit în Germania, dădea vestea pe Facebook și glumea că s-a împrietenit cu virusul. „Eu şi virusul începem să ne împrietenim. Carantina part. 2! Am reuşit performanţa să fiu infectat şi a doua oară cu Covid-19. Şi acum e la fel ca prima dată. Eu şi virusul începem să ne împrietenim”, scria tânărul.

Simptomele COVID-19

Covid-19 se poate manifesta diferit în funcție de persoanele care contractează boala. Majoritatea însă vor experimenta o formă mai ușoară a bolii și se vor recupera fără internare. Cele mai frecvente simptome sunt febra, tusea seacă sau oboseala, în timp ce simptomele mai puțin frecvente sunt durerile de cap și cele musculare, durerile în gât, diareea, conjuctivita, pierderea gustului și a mirosului sau iritații ale pielii.

Boala poate avea simptome grave precum dificultăți de respirație sau dispnee, durere sau presiune toracică ori incapacitatea de a vorbi sau de a se mișca.