Veronica Măgureanu a provocat un accident rutier în urmă cu două luni, iar în urma impactului puternic un tânăr de 26 de ani s-a stins din viață. Reacția femeii a fost una neașteptată, după ce a călcat cu mașina un cioban pe DN 65A.

Veronica Măgureanu, reacție halucinantă după ce a călcat cu mașina un cioban

Soția cunoscutului cântăreț de muzică populară, Constantin Măgureanu, a ucis un cioban care se afla pe DN 65A, după ce turma de oi, pe care o însoțea, a ieșit în fața mașinii. La aproximativ două luni de la tragicul accident, care i-a fost mortal tânărului de 26 de ani, Veronica a avut o reacție halucinantă! Femeia nu se consideră vinovată pentru cele întâmplate și a explicat cum a decurs toată scena, din punctul ei de vedere.

„Am auzit totul pe masina, nimic calcat cu rotile. Si ii multumesc lui Dumnezeu ca s-a intamplat asa sa nu am ceva pe constiinta ca as fi calcat pe ceva.”, a dezvăluit Veronica Măgureanu, în cadrul unei emisiuni tv.

Femeia a continuat o serie de mărturisiri de-a dreptul șocante. Veronica Măgureanu susține că tânărul de 26 de ani ar fi decedat, după ce câteva oi pe care ea le-ar fi lovit cu mașina, ar fi sărit peste acesta în șanț și l-ar fi lovit pe bărbat în cap.

„Oile au sarit pur si simplu pe masina, n-am franat, nu am avut nici reactie de a frana. Cum sa franez cand intr-o fractiune de secunda iti sar niste oi pe capota si pe parbriz. (...) In acele oi mai exista si un cioban, Dumnezeu sa-l odihneasca, ca nu mai este printre noi, dar acel cioban s-a atins de masina mea, a fost in sant si probabil au ricosat oile. A avut o singura lovitura la cap. Eu nici n-am stiut de acel cioban in acel moment, asistentele de pe salvare mi-au spus”, a mai adăugat Veronica.

Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, era tatăl a doi copii, iar soția sa era însărcinată în ultima lună cu cel de-al treilea copil. Văduva i-a cerut daune vedetei pentru copiii săi, pentru a-i putea crește în continuare.