Cumnata Andei Adam este însărcinată, vestea fiind anunțată chiar de Melanie. Vlad Adam, fratele Andei, este stabilit de mai bine de un deceniu la Antipozi, în Gold Coast, acolo unde a cunoscut-o, acum 4 ani, pe blonda Melanie, un instructor de fitness si fotomodel apreciat în Australia, care are la activ mai multe pictoriale incendiare. ( vezi cum arată Anda Adam după operația de rinoplastie

Acum aproape doi ani în timpul unei excursii romantice la New York, Vlad Adam a cerut-o de soţie pe Melanie, oferindu-i şi inelul de logodnă. „Aici, la New York, am devenit logodnica lui Vlad. M-ai adus în al nouălea cer, am visat sa avem un viitor împreuna, iar acum acest vis a devenit realitate. Te iubesc din toată inima!”, i-a transmis Melanie lui Vlad Adam.

În toamna lui 2019, Anda Adam s-a dus în Australia să petreacă la nunta fratelui ei. Faimoasa de la Exatlon a fost întâmpinată cu entuziasm de Melanie, care a îmbrăţişat-o şi le-a explicat amicilor ei: “Sunt cu frumoasa mea cumnată”.

La începutul acestei săptămâni, Melanie a postat o fotografie cu buldogii francezi ai familiei, anunțând că aceștia vor avea, în curând, un partener de năzbâtii. “Copii noștri sunt încântați de noul lor tovarăș de joacă! Și noi suntem în al nouălea cer pentru că vom deveni părinții unui pui de om”, a scris soția fratelui Andei Adam, care nu a dat detalii despre sexul fătului, dar a postat o imagine cu ecografia care dovedește că e gravidă.