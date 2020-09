Sorina Săcărin, alături de mama ei adoptivă

Cazul Sorinei Săcărin a șocat o țară întreagă. În vara anului 2019, imaginile cu Sorina, o fetiță de 8 ani din Baia de Aramă, în timp ce este luată cu forța din cămunicul în care a crescut, au făcut înconjurul internetului. Acum, fetița locuiește alături de familia ei adoptivă în Statele Unite ale Americii.

Deoarece procedurile de adopție durează mai mult în SUA, Sorina Săcărin a fost adoptată recent de către noua ei familie. Sorina are acum cetățenie americană. Fata este în culmea fericirii de la auzul acestei vești. Părinții adoptivi ai Sorinei au așteptat cu nerăbdare acest moment, indiferent de piedicile pe care le-au avut pe drum, potrivit spotmedia.ro.

„După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o şi aici în America, că să aibă şi toate actele americane, dar şi momentul de bucurie, când spune judecătorul: ’eşti adoptat!’ Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, a declarat Ramona Săcărin, mama Sorinei.

După un an petrecut în SUA, Sorina Săcărin a uitat limba română

A trecut mai bine de un an de la scenele șocante filmate în Baia de Arană! Acum, Sorina duce o viață diferită față de cea din România. Într-un interviu pentru un post de televiziune, fiica adoptată de Ramona și Gabriel Săcărin a povestit despre noua ei viață din SUA. Se poate observa cum micuța vorbește din ce în ce mai greu în limba română. (Citeste si: În așteptarea întoarcerii Sorinei din America, familia Șărămăt și-a deschis o afacere lângă Baia de Aramă EXCLUSIV)

Viața Sorinei, fata din Baia de Aramă, s-a schimbat complet

”Azi ne-am dus la piscină, apoi am mâncat și ne-am jucat. Me and Adam (eu și Adam) ne-am jucat de-a teacher (învățătoarea). Pisica asta a venit de la prietenii noștri, a fost de la Pet Store (magazinul de animale) și nimeni nu a vrut s-o ia because (pentru că) a avut o problemă la ochi. Yeah, from the Animal Hospital (da, de la spitalul de animale) și nimeni n-a vrut să o ia”, a spus Sorina, în timpul interviului.

