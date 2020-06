In articol:

Smiley este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, care de câțiva ani trăiește o poveste de iubire cu Gina Pistol. Deși pare că are o viață perfectă și fără griji, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa în viața artistului. Chiar el a povestit recent cum perioada de izolare l-a făcut să aibă gânduri negative. Mai mult decât atât, cântărețul a făcut o mărturisire care i-a șocat până și pe apropiații lui. Smiley și-a închipuit un scenariu care l-a făcut să izbucnească în plâns.

Smiley și scenariul care l-a făcut să izbucnească în lacrimi

Este vorba, mai exact, despre un gând negru legat de starea părinților săi de sănătate. Smiley a mărturisit care a fost momentul în care și-a dat seama cât de mult își iubește familia.

„Dacă stau să mă gândesc, niciodată n-a fost numai bine sau numai greu, când stăteam prost cu banii, stăteam bine cu distracția și cu prietenii, când stăteam bine cu proiectele, stăteam prost cu timpul, când îmi era bine cu dragostea, ceva nu se lega cum voiam cu profesia și tot așa, că așa e în viață.

Fiecare lucru rău vine cu câte o rază de soare acolo, cât să nu pierzi de tot speranța. Îmi amintesc de o zi în care mama mi-a spus că tata nu s-a simțit prea bine… Am avut un șoc, atunci am conștientizat cât de mult îi iubesc și cât mă doare numai gândul că ar putea păți ceva. Am și compus o piesă atunci, plângând în hohote, în câteva ore. A fost o veste proastă, dar cu o lecție valoroasă la pachet”, a spus Smiley pentru Viva.ro.