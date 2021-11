Vești bune despre bugetul pe anul viitor! Ministrul Finanțelor a făcut anunțul: ”Nu vom crește și nici nu vom introduce noi taxe”

In articol:

Noul ministru de Finanţe a anunţat, marţi, că pregăteşte un "buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia". Adrian Câciu a explicat că Guvernul nu va creşte taxele şi nu a introduce altele noi anul viitor.

„ Pregătim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a împărți mai corect banii țării pentru binele tuturor românilor! Am început analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care însoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia fiscal-bugetară și proiectul legii plafoanelor bugetare.

Avem de recuperat multe întârzieri și lucruri nerealizate la timp, dar lucrăm temeinic, așezat și găsim soluții. Colegii de cabinet știu că ușa biroului meu este oricând deschisă. Discutăm despre necesarul de finanțare pentru proiectele și politicile fiecărui minister, despre prioritățile din programul de guvernare. Avem ambiția să chibzuim cât mai bine banii publici ”, este mesajul postat de Adrian Câciu, ministrul de Finanţe, pe Facebook.

Adrian Câciu a ținut să precizeze faptul că Guvernul nu va crește și nici nu va introduce alte taxe pentru a aduce bani la bugetul pe anul viitor. „Este nevoie de mai mare responsabilitate în alocarea bugetară, astfel încât să asigurăm pentru tot parcursul anului viitor banii pentru plata pensiilor, salariilor, drepturilor sociale, precum și pentru finanțarea proiectelor de investiții așteptate de români, susținerea serviciilor publice, îndeosebi pentru măsurile de combatere a pandemiei. Rectificarea bugetară trebuie să fie o excepție și nu soluție pentru stingerea unor crize!

În paralel, am început o analiză a creșterii veniturilor bugetare, bazată pe combaterea evaziunii fiscale și pe o mai bună conformare la plată a obligațiilor fiscale. Așa cum am subliniat și la preluarea mandatului, nu vom crește și nu vom introduce noi taxe pentru a aduce bani la buget. Sunt adeptul responsabilității fiscal-bugetare – vom ține sub control deficitul bugetar.

Continuăm politica fiscală de stimulare a economiei, încurajăm investițiile, punem accent pe creșterea productivității și pe susținerea unui program național “Cumpără românește!”. Voi iniția consultări cu reprezentanții mediului de afaceri si camerelor de comerț din România, dialog absolut necesar mai ales în perspectiva finanțărilor de care România va beneficia prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Alături de colegii de la Finanțe avem multe de făcut, dar suntem motivați, avem un plan bine pus la punct și termene strânse”, a mai scris Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.