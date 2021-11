Vești bune! Pensiile și alocațiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022. Raluca Turcan: „Am făcut o analiză”

In articol:

Raluca Turcan vine cu vești bune pentru toți pensionarii și tinerii din România. Anul viitor vine cu majorări în ceea ce privește alocațiile și pensiile, spune aceasta. Astfel, veniturile lunare pe care aceștia le primesc de la stat vor crește începând cu 1 ianuarie 2022, iar dacă în cazul alocațiilor totul este limpede, nu același lucru

îl putem spune și despre pensii. Ministrul demis al Muncii nu a putut spune cu cât la sută vor crește banii pentru pensionari, însă spune că există mai multe scenarii menite să reducă înechitățile care există în sistemul public de pensii.

Alocațiile se majorează cu 20% din 2022

Tinerii au motive serioase să se bucure. Începând cu 1 ianuarie 2022 vor primi cu 20% mai mulți bani de la stat. La momentul actual, cuantumul alocației este de 427 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și copii cu handicap și 214 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani.

Cât despre pensii, viitorul este încă incert. Totuși, Raluca Turcan spune că își dorește ca de anul viitor pensiile să fie indexate cu minim 6%, dar există scenarii și pentru 7% sau 12%.

„Legea spune maximum 50% din rata de creștere a câștigului salarial mediu brut. Însă, în programul de guvernare, noi am spus să fie minimum 50% din rata de creștere a câștigului salarial mediu. Ceea ce înseamnă că pensiile pot fi indexate și ne dorim să fie indexate de la începutul anului viitor cu minimum 6%. Însă, noi la ministerul Muncii avem simulări și pentru 6% și pentru 7%, până pe la 12%.

Chiar dacă nu am avut bani atunci pentru dublarea alocației, să facem un calendar cu eșalonare de majorare a alocației, și în momentul în care am venit ministru am crescut de la 1 ianuarie 2021 alocațiile cu 20% și de la 1 ianuarie 2022 alocațiile vor fi majorate cu 20%”, a explicat Raluca Turcan la Antena 3.

Raluca Turcan: „Ț intesc spre reducerea inechităților care există în sistemul public de pensii”

Mai mult, ministrul interimar al Muncii spune că se lucrează la foc continuu pentru ca inechitățile din sstemul public de pensii să fie de domeniul trecutului.

„Am spus pe tot parcursul acestui an că în materie de pensii sistemul este zdruncinat rău și o spun dincolo de omul politic Raluca Turcan, o spun ca fiică de părinți pensionari care văd și ei inechitatea care există în momentul de față în sistemul de pensii și anume că oameni cu pregătire similară, cu vechime egală, cu contribuție egală, au pensie diferită în funcție de momentul în care au ieșit la pensie și lucrul acesta din secunda zero am început să îl pregătim pentru corectare.

Am făcut o analiză, după care am pus pe masă niște soluții care țintesc spre reducerea inechităților care există în sistemul public de pensii, spre ancorarea pensiilor în contributivitate astfel încât să nu mai avem parte nici de procese câștigate de oameni în instanță după luni de zile de umblat pe drumuri și în același timp sistemul să fie just. Sistemul merge foarte greu și el practic e format din 5 milioane de dosare de pensii din care două treimi sunt în formate digitale greoaie și o treime în format de dosar cu șină și am spus aceste dosare trebuie să intre într-o bază de date. Pentru lucrul acesta era legislație din 2019", a mai adăugat ministrul demis al Muncii.