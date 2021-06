Vești bune pentru copii! Florin Cîțu a făcut anunțul: ”Alocațiile vor fi majorate din 2022”

Florin Citu [Sursa foto: MediaFax Foto] 18:30, iun 24, 2021 Autor: Cristina Ionela

Premierul României, Florin Cîțu, a făcut un anunț important pentru copiii din întreaga țară! Prim-ministrul a declarat că o serie de acte normative au fost adoptate în ședința de Guvern de joi. Așadar, alocațiile urmează să fie majorate din luna ianuarie a anului 2022, iar anual se vor indexa cu rata medie a inflației.

" Guvernul a stabilit majorarea alocației de stat începând din 2022 și indexarea anuală a acesteia cu rata medie a inflației, începând din anul 2023. Începând din ianuarie 2022 se vor primi 486 de lei pentru copii cu vârsta de până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap, 243 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii peste 18 ani, care urmează cursurile liceale sau profesionale, 486 de lei pentru copiilor cu handicap. Alocația de stat pentru copii se cumulează cu stimulentul lunar, sau stimulentul de inserție", a declarat premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu a anunțat marea relaxare începând cu 1 iulie

Premierul Florin Cîţu a făcut declarații importante, joi într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, referitoare la măsurile restrictive care vor fi relaxate începând cu data de 1 iulie. Prim-ministrul a anunţat, la finalul şedinţei de Guvern, noile relaxări ale unor măsuri impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Florin Cîţu a vorbit și despre ajutoarele acordate zonelor afectate de inundaţiile din ultima lună. „Luam toate aceste zone care au fost afectate si avem o hotarare de guvern pentru a aloca fonduri din Fondul de Urgenta. Tot astazi am modificat ordonanta privind categoriile de persoane disponibilizate din zona miniera, care sa beneficieze de masuri de protectie sociala in urma procesului de decarbonificare de la nivelul UE. In acest moment vorbim de 9000 de persoane ce vor fi disponibilizate pana in 2025, iar programul se intinde pana in 2030.

Astazi am modificat anexele privind prelungirea starii de alerta. Este vorbe de noi relaxari. In spatiile deschise sau inchise, competitiile sportive se vor desfasura cu pana la 50% spectatori. Numar mai mare la evenimente culturale in aer liber, 2.500 de spectatori, iar peste aceasta cifra, toate persoanele trebuie vaccinate.

Se permite organizarea de evenimente cu peste 2.500 de persoane, doar daca toate sunt vaccinate sau se asigura o distanta de 1 metru intre participanti. La evenimente festive, 150 de persoane in exterior, 100 in interior, iar maxim 300 pentru persoane vaccinate sau minimum 1 metru distanta intre persoane. Activitatea operatorilor economici se extinde pana la ora 2 noaptea, cu maximum 70% din capacitate. Nu mai avem nicio limitare pentru hoteluri si am eliminat plata impozitului specific in HoReCa pana la finalul anului. Aceasta masura era dispusa doar pana la sfarsitul acestei luni”, a declarat Florin Cîţu.