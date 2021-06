Vești bune pentru români! Noi măsuri de relaxare privind nunțile și botezurile

Raed Arafat, anunț despre relaxarea măsurilor [Sursa foto: Captura Video] 11:05, iun 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

Raed Arafat a anunțat că de la data de 1 iulie vor intra în vigoare noi măsuri de relaxare. Noua etapă de riidcare a retsricțiilor aduce vești bune pentru românii care vor să organizeze evenimente private în această vară. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a anunțat, joi, că numărul persoanelor care pot participa la evenimente private, precum nunţi și botezuri, a fost mărit la maximum 150 în exterior și 100 în interior.

„Se permite un număr mai mare de persoane la evenimentele private – aici vorbim în mod deosebit de nunţi, botezuri, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli, corturi de evenimente – la maximum 150 de persoane în exterior sau maximum 100 de persoane în interior. În prezent, erau 70 în exterior şi 50 în interior. Se permite un număr mai mare de persoane la evenimentele private organizate în interior, cum sunt nunţi şi botezuri, la maximum 300 de persoane, dacă ele sunt testate, dacă ele sunt vaccinate sau dacă au trecut prin boală”, este anunțul făcut de Raed Arafat.

Anunț important despre evenimentele private [Sursa foto: PixaBay]

Florin Cîțu, despre noile relaxări de la 1 iulie

Premierul Fl orin Cîțu a susținut o declarație de presă joi, 24 iunie, în care a anunțat noile măsuri de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iulie.

Printre măsurile noi se numără și organizarea de festivaluri, spectacole, concerte şi evenimente culturale cu peste 2.500 de spectatori, cu condiţia ca persoanele acestea să fie vaccinate, să poarte mască de protecţie şi să li se asigure o suprafaţă de un metru pătrat pentru fiecare.

„Luam toate aceste zone care au fost afectate si avem o hotarare de guvern pentru a aloca fonduri din Fondul de Urgenta. Tot astazi am modificat ordonanta privind categoriile de persoane disponibilizate din zona miniera, care sa beneficieze de masuri de protectie sociala in urma procesului de decarbonificare de la nivelul UE.

In acest moment vorbim de 9000 de persoane ce vor fi disponibilizate pana in 2025, iar programul se intinde pana in 2030. Astazi am modificat anexele privind prelungirea starii de alerta. Este vorbe de noi relaxari. In spatiile deschise sau inchise, competitiile sportive se vor desfasura cu pana la 50% spectatori. Numar mai mare la evenimente culturale in aer liber, 2.500 de spectatori, iar peste aceasta cifra, toate persoanele trebuie vaccinate...” Citește continuarea AICI.