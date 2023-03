Viața unei tinere de 24 de ani s-a schimbat complet, după ce medicii i-au pus un diagnostic greșit. I s-a spus că se simte rău de la stres, însă suferea de o boală cumplită: „Am plâns şi am ţipat”

In articol:

La doar 24 de ani, Mollie Mulheron trece prin clipe greu de imaginat. Tânăra a fost diagnosticată cu cancer în stadiu IV. Cutremurător este însă faptul că inițial medicii i-au spus că nu are nimic și că toate stările de rău pe care le resimțea erau de la stres.

Se pare că Mollie a mers la un control după ce s-a întors dintr-o călătorie în Insulele Galapagos, unde a lucrat ca profesoară de engleză. Când a revenit în Marea Britanie, fata a început să se simtă rău constant, ceea ce i-a dat de gândit blondinei, notează Independent.

Boala necruțătoare a dat viața tinerei din Marea Britanie peste cap, din senin. [Sursa foto: Instagram]

Viața tinerei a luat o întorsătură dramatică când se aștepta mai puțin

Încă de când era pe insulă, tânăra începuse să aibă stările de rău. Chiar dacă fata se simțea din ce în ce mai slăbită și simțea că nu poate să mai respire normal, iată că medicii la care a fost inițial au liniștit-o și i-au spus că totul este din cauza stresului.

Ulterior, atunci când nu a mai putut suporta durerile și simptomele asociate bolii, tânăra a mers la un specialist, care a informat-o că are o tumoare de 15 cm.

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru capul fetei, care nu se aștepta niciodată ca viața ei să ia o turnură atât de cutremurătoare.

„Acestea au fost cele mai dure veşti din viaţa mea, nici nu pot să explic cum m-am simţit. Doar am plâns şi am ţipat – a venit de nicăieri, ştiam că ceva nu este în regulă, dar nu mă aşteptam să fie atât de grav. Aştept să mi se spună cât de extinsă este. Nu înseamnă că o să mor mâine, dar înseamnă că tratamentul trebuie să înceapă acum. Mi-au administrat o injecţie în încercarea de a nu-mi afecta fertilitatea, deci copiii nu ies din discuţie. Am intrat în menopauză timpurie, ceea ce reprezintă o problemă pentru mine care mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă.”, a scris Mollie, pe Instagram.

Tânăra din UK a început chimioterapia la scurt timp după diagnostic, iar acum speră din tot sufletul că lucrurile urmează să se rezolve.

„Când am primit rezultatele, nu au fost cele la care mă aşteptam – era Limfomul non Hodgkin, care este rar şi agresiv. Cu toate acestea, medicii par optimişti, rata de succes a tratamentului pentru tipul acesta de cancer este mare şi progresul arată promiţător”, a mai spus Mollie.

