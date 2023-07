Ele sunt cele mai sexy vedete în costum de baie! Sunt top și atrag toate privirile pe plaja de la Mamaia! Divele au încins atmosfera și arată beton | EXCLUSIV

In articol:

În fiecare vară, vedetele iau cu asalt litoralul și reușesc să arate toate privirile! Divele se pregătesc intens de zilele caniculare și mai ales de momentele petrecute pe litoral.

Paparazzi WOWbiz.ro au fost în fiecare an pe fază și au obținut cele mai tari imagini. Așa se face că știm deja cine sunt cele mai sexy vedete în costum de baie. La soare te-ai mai putea uite, dar ele cu siguranță nu! Fie că vorbim de dive topless și costume de baie minuscule sau de vedete care aleg piese de lux, e clar că distracția e în toi în fiecare an!

Iuliana Luciu, pe plaja la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Iuliana Luciu arată bombă în costum de baie

Printre divele surprinse de-a lungul timpului pe litoral se numără cu siguranță și Iuliana Luciu. Sora Nicoletei Luciu arată beton în costum de baie și mai e și prietenoasă când vede paparazzi! Anul trecut, Iuliana Luciu a fost surprinză de paparazzi WOWbiz.ro la Mamaia, acolo unde a întors toate privirile.

Citește și: „Țipă” Fiul lui Theo Rose are probleme de sănătate! Artista a dat vestea tristă cu puțin timp în urmă

Vedeta a ales să se bronzeze fără urme la spate așa că s-a desfăcut, pentru câteva momente, la sutien. Pe lângă corpul de invidiat, Iuliana Luciu a dat dovadă și de mare modestie. Mezina familiei a făcut imediat cu mâna la cameră atunci când i-a văzut pe paparazzi, deci e clar, diva este și extrem de prietenoasă.

În 2023, Iuliana Luciu s-a reprofilat și a început o, nouă meserie de la zero. Iuliana Luciu este DJ și mixează fie în cluburile de litoral, fie peste graniță. Sexy bruneta are numele de scenă DJ Lucille și mărturisește că a fost nevoită să învețe totul de la zero atunci când a decis să își schimbe cariera.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu multipla campioană la tir a României, Andreea Rabciuc, care a dispărut în urmă cu un an în Italia?- kanald.ro

Citeste si: Cine este mama copilului de 1 an și 7 luni care a murit în chinuri groaznice. Vecinii spun că auzeau țipete din casă- stirileprotv.ro

Crina Abrudan, pe plaja la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Crina Abrudan, un exemplu pentru toate femeile

Crina Abrudan știe bine cum să se mențină în formă. Vedeta TV a renunțat anul trecut și la inhibiții, dar și la sutien în timpul unui weekend la Mamaia. Aflată pe litoralul românesc, diva s-a bucurat de fiecare rază de soare așa că a decis să se bronzeze fără urme, un motiv sigur de bucurie pentru toți cei din jur!

Citește și: „Ăsta e visul meu” În ce vrea să investească Mihai Trăistariu, după ce a dat lovitura în turism? Artistul a dezvăluit care este dorința lui cea mai mare, în ceea ce privește afacerile „Câțiva ani va dura”

Deși a sărit de 40 de ani, diva arată beton și poate fi clar un exemplu pentru toate femeile din România. Vedeta TV a decis să se bucure de relaxarea de la mare anul trecut, iar fizicul ei a fost senzație pe plajă. La umbră a stat liniștit soțul vedetei, bucurându-se, la rândul lui, de plajă și mai ales de priveliștea de lângă el.

Vica Blochina [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Vica Blochina, bună va vinul vechi. Vedeta arată mai bine ca o puștoaică

Vica Blochina a strigat și ea prezent anul trecut la Mamaia, acolo unde a fost, inevitabil, surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro. Sexy ca întotdeauna, Vica a atras toate privirile pe plaja de lux pe care a ales să-și petreacă timpul.

Vica se numără cu siguranță printre cele mai sexy vedete din România, trecute de 40 de ani, căci își menține o siluetă de invidiat la vârsta ei. Într-un costum de baie cu animal print, vedeta TV a arăta mai bine ca o puștoaică de 20 de ani.

Citeste si: „Daniel a zis că s-au certat și după l-a lovit cu piciorul în burtă și n-a mai judecat ce face. A deschis dulapul din bucătărie.” Dana Roba a fost pusă la pământ de fratele lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Claudia Pătrășcanu, primele declarații după imaginea publicată cu un inel de logodnă: "Dumnezeu îți dă mereu după suflet, fapte și intenții. El nu uită niciodată!"- radioimpuls.ro

Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Albul îi vine perfect Ioanei Marcu

Soția lui Ciprian Marica nu putea lipsi din top! Fostul fotbalist este cu siguranță un bărbat extrem de norocos. Partenera lui de viață arată beton și este și o mamă extrem de grijulie.

Citește și: Daniel Balaciu susține că, de fapt, Dana Roba ar fi început scandalul, înainte să-și piardă cumpătul și să se năpustească asupra ei. Soțul vedetei a povestit cu lux de amănunte ce s-ar fi întâmplat în noaptea în care a băgat-o în spital

Sexy blondina a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro la piscină, la Mamaia, anul trecut. Vedeta și-a petrecut o bună parte din timp la mare, la un ansamblu rezidențial exclusivist.

Diva nu și-a scăpat din ochii copiii, dar nici tăticii de la piscină nu și-au mai putut lua ochii de la ea. Frumoasa blondină arată beton și cu siguranță va atrage toate privirile și anul acesta!

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!