Vica Blochina a cedat și a izbucnit în lacrimi. Ajunsese la capătul puterilor: „Mi-e foarte greu să vorbesc. Am vrut să mor”

Vica Blochina are 48 de ani și este, după cum spun admiratorii ei, una dintre cele mai frumoase femei din România.

Iar o dovadă în acest sens stau și postările sale din mediul online, acolo unde fosta balerină nu se sfiește să pozeze în ținute sumare.

Vica Blochina, în pragul disperării din cauza kilogramelor în plus

Însă, dincolo de aparențe, vedeta ascunde o mare dramă, despre care mult timp nu a vorbit public, căci curajul i-a lipsit.

Acum, însă, după ce s-a operat la stomac, Vica Blochina a decis să vorbească sincer despre decizia de a ajunge pe mâna medicilor din disperarea de a slăbi.

Deși mulți au văzut-o mereu drept o femeie perfectă, fosta amantă a lui Victor Pițurcă declară acum că ea mult timp nu a văzut același lucru atunci când se privea în oglindă.

Sunt mulți ani în care blonda a încercat tot felul de diete și cure drastice, dar spune că nimic nu a ajutat-o în lupta cu kilograme, motiv pentru care, psihic, a ajuns într-o stare deplorabilă.

Atât de afectată a fost pentru că nu se mai plăcea și pentru că nu reușea să slăbească indiferent de ce făcea, încât ajunsese să își adreseze singură cuvinte dure, ba chiar să se gândească la moarte.

Și asta pentru că, perfecționistă fiind din fire, Vica Blochina a vrut mereu să aibă apariții impecabile, să se simtă bine în pielea ei și să demonstreze că frumusețea nu are vârstă, lucruri pe care, din punctul ei de vedere, nu le bifa din cauza faptului că nu a ajuns niciodată la numărul de kilograme dorit.

Vica Blochina a cedat și a izbucnit în lacrimi [Sursa foto: Captura video]

Privind, însă, în urmă, Vica spune că declarațiile ei sunt extrem de triste și conștientizează că, din păcate, nu este singura care a trecut sau trece prin așa ceva.

Vedeta consideră că de teama judecății celor din jur, mulți oameni care se confruntă cu kilogramele în plus preferă să se închidă în ei și în case, decât să își deschidă sufletul, să vorbească și să facă pași spre o schimbare care să le aducă împlinire și acceptare.

Așadar, prin puterea exemplului, ea vrea acum să le dea curaj tuturor, să se iubească, să se accepte și să facă orice pentru a se simți bine cu ei.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r- kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg.

E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc. Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun simț”, a povestit Vica Blochina, pe canalul ei de YouTube.