Victor Slav, adevărul despre relația cu Sofia, fiica sa. Cum se înțeleg cei doi, tată și fiică: „Nu aș putea să îi refuz nimic”

Vicotr Slav a devenit tată în urma căsniciei cu Bianca Drăgușanu. Micuța Sofia a venit în viața părinților ei făcându-le viața mai frumoasă. La un moment dat, însă, prezentatorul TV și fosta soție au decis să meargă pe drumuri diferite în viață, iar Sofia a rămas la mama ei.

În ciuda faptului că Victor Slav și Bianca Drăgușanu nu mai formează un cuplu, cei doi încearcă să fie părinți model pentru fiica lor. Se străduiesc din răsputeri să-i ofere micuței tot ceea ce este mai bun, iar pentru acest lucru mențin o relație pașnică.

Ce relație este între Victor Slav și fiica sa

Victor Slav îi îndeplinește orice dorință fiicel sale și, în nenumărate rânduri, a declarat că nu poate rezista fără să nu o vadă pe micuța sa fiică mulțumită și fericită de fiecare dată. Prezentatorul TV nu se poate abține să nu-i îndeplinească fiicel sale tot ceea ce-și dorește, mai ales când vine vorba de jucării.

„ Sunt in faza in care nu pot sa ii refuz mai nimic.:) Este un copil minunat si rasfatat iar in momentele in care suntem impreuna ii iau tot ceea ce ea isi doreste, mai ales ca este vorba in principal despre jucarii. Sofia este la varsta la care nu as putea sa ii refuz nimic din ce isi doreste si ii pot oferi”, a declarat Victor Slav pentru kanald.ro.

Victor Slav își va susține fiica în orice moment

Victor Slav va fi alături de micuța Sofia indiferent de ce drum va alege în viață. Nu-i va impune nimic pe viitor și o va susține indiferent de calea pe care o va urma în carieră și nu numai. Misiunea lui ca părinte este să o ajute să-și dezvolte talentele și pasiunile

„ Copilul trebuie sa aleaga ce doreste sa faca in viata, datoria parintelui este sa ii observe aptitudinile si sa le dezvolte.

Intre televiziune si actorie, cred ca spre actorie are cele mai multe inclinatii in acest moment. Vom vedea pe parcurs, dar stie sa obtine ceea ce doreste, trece din stari in stari, este o actrita desavarsita”, a mai spus Victor Slav.