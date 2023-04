Victor Vrînceanu, tatăl fiicei Andreei Antonescu, rupe tăcerea după despărțirea neașteptată: „Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri”. Cum se înțeleg după ce au decis să pună punct relației: „Nu e suficient, dar asta e situația”

In articol:

Era iubire mare între ei, deveniseră părinți de fată, dar, în mod subit, scânteia dragostei s-a stins și au ajuns să își spună adio.

Vorbim de Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, cuplul monden care nu a rezistat decât câteva luni de la oficializarea relației.

Victor Vrînceanu spune totul, după despărțirea de Andreea Antonescu

Pe internet, acolo unde ea este foarte activă, în urmă cu ceva timp, printr-o postare publică, Andreea Antonescu anunța că este iar o femeie singură și disponibilă, căci a încheiat relația cu jurnalistul.

Acum, însă, și el iese public și spune partea sa de adevăr despre tot ceea ce a trăit alături de Andreea, dar și despre legătura lor actuală.

Fostul iubit al artistei spune că între el și Andreea a fost vorba despre o despărțire de comun acord, în urma unei discuții din care au ajuns la concluzia că nu se potrivesc pentru a întemeia o familie pe termen lung.

Doar că, deși despărțirea a fost luată în doi, anunțul public al vedetei l-a surprins până și pe el. Victor spune că nu știa și nici nu se aștepta că fosta lui iubită să reacționeze așa, dar înțelege că este persoană publică și, poate, asumarea vieții intime în public face parte și din statutul de vedetă.

”Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte. Dacă așa a simțit ea să facă…Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime. Meseria mea de ziarist nu are legătură cu prezentarea vieții mele personale în spațiul public”, a spus Victor Vrînceanu, conform Cancan.

Și pentru că nu dorește să-și aducă viața personală în prim-plan, întrebat care au fost motivele care au dus atât de repede la destrămarea cuplului, Victor Vrînceanu a preferat să fie în continuare discret.

”Nu am să intru în acest subiect, vă rog să nu insistați. Lucrurile acestea țin strict de mine și de Andreea”, a mai adăugat acesta.

Jurnalistul ar vrea să poată să fie un tată mai implicat

Însă, în ceea ce privește viața de tată, Victor nu a mai fost deloc zgârcit în declarații și a vorbit deschis pe seama acestui subiect.

Jurnalistul spune că acum, după ce s-a separat de mama fetiței sale, se ocupă de cea mică atât cât i se permite și i se acceptă ajutorul.

Inițial, subliniază Victor, el își dorea ca timpul petrecut cu fetița să fie împărțit în mod egal, variantă pe care Andreea Antonescu a exclus-o din prima.

Astfel că au ajuns la un numitor comun, iar asta presupune că fata va sta cu tatăl ei două weekend-uri pe lună. Însă, recunoaște Victor, asta nu este de ajuns pentru el, dar, în aceeași măsură, este conștient că așa îi va fi mai bine copilului.

Dar, a ținut el să mai menționeze, i-a transmis Andreei că este dispus să o ajute cu fata ori de câte ori ea are emisiuni, proiecte sau evenimente la care trebuie să fie prezentă, căci își dorește să facă pe mai departe echipă bună în creșterea și educația copilei.

”Mă ocup în măsura în care îmi este acceptat ajutorul de creșterea fetiței noastre iubită, Victoria. Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat. Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea”, a mai adăugat fostul iubit al Andreei Antonescu.