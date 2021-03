Victorie incredibilă a Faimoșilor în meciul pentru imunitate la Survivor România 2021. Elena Marin a adus punctul decisiv: „Tata mi-a transmis forța de care am nevoie!”

In articol:

Cel de-al doilea meci pentru imunitate de la Survivor România, din această săptămână, a fost câștigat de echipa Faimoșilor. Vedetele au luptat până la capăt pe un traseu dificil.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Echipa sălbaticilor s-a impus cu scorul de 10-7 în fața Războinicilor, în cel de-al doilea meci pentru imunitate de la Survivor România. Lupta a fost strânsă între cele două tabere, însă Faimoșii au câștigat chiar dacă Jador nu a putut concura, el fiind în continuare sub supraveghere medicală.

Elena Marin la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Elena Marin a strălucit astăzi pe traseu și a adus echipei trei puncte, inclusiv punctul decisiv. Ea este cea care a câștigat totemul pentru imunitate și spune că în timpul probei s-a gândit la tatăl ei, care este bolnav. „Este o fericire supremă, mulțumesc echipei că m-a susținut și am avut un vibe bun. Îmi doream să avem un consiliu de nominalizare liniștit, am luptat până la capăt.

Mulțumesc, Moro, și Doamne, Doamne. Mulțumesc tatălui meu, care are probleme de sănătate, l-am visat azi-noapte și știu că este acasă și mă urmărește și el e un luptător. Undeva telepatic mi-a transmis forța de care am nevoie”, a spus Elena Marin.

Moroșanu: Eu vreau să mulțumesc echipei, victoria nu a fost a mea, ci a echipei. Fiecare a contribuit și asta e cea mai mare bucurie, nu-mi pasă să dăm cuiva victoria. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cel mai fericit.

Ana Porgras: Astăzi nu a fost ziua mea, nu am reușit să mă concentrez, nu am adus niciun punct, dar sunt extrem de fericită pentru echipă, că am câștigat. Mă bucur că au reușit ei să se concentreze, sunt extrem de fericită că o să avem un consiliu de nominalizare liniștit.

Razboinicii pierd la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Războinicilor după ce au pierdut imunitatea

Războinicii pierd primul meci de imunitate după cinci victorii consecutive la Survivor România. Concurenții din echipa albastră acceptă înfrângerea și sunt pregătiți pentru consiliul de nominalizare.

Mellina: Astăzi mi se pare că a fost ziua Elenei, felicitări. Este redundant să spun căîmi pare rău că am pierdut utimul punct. Este înfrângerea echipei, vreau să le mulțumesc că au avut încredere în mine. Pe traseu mă gândesc la oamenii care mă susțin de acasă și sper că nu i-am dezamăgit. Eu dau totul de fiecare dată pe traseu. O să mai pierdem, vreau să învățăm să pierdem cu capul sus, că și atunci când câștigăm e dulce victoria, iar viața e cu bune și rele.

Starlin: Din păcate trebuie să nominalizăm, dar asta nu înseamnă că va pleca cineva de la noi neapărat. Eu consider că a fost victoria Faimoșilor, am intrat ușor relaxați în joc. Întotdeauna am plecat cu premisa de încredere în colegii mei. E o competiție, toată lumea vrea locul unu. Mie nu-mi place să pierd, dar plecăm cu fruntea sus și mai avem jocuri în care să ne răzbunăm.