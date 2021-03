Ce spunea Andreea Antonescu înainte de a ajunge la Survivor România 2021! ”Nu fii atât de nebună”

In articol:

Înainte de a pleca însă spre Survivor România 202, Andreea Antonescu a făcut câteva declarații cât se poate de interesante despre ce și-a propus să obțină în echipa Faimoșilor.

Citeste si: Dana Roba, atac incredibil la adresa Faimoasei Andreea Antonescu! Ce a spus după ce a văzut-o cu gene false la Survivor România 2021

”Prietenii mi-au spus, parcă la unison, că dacă mă duc acolo să am mare grijă, înainte de toate, de sănătatea mea. Noi te știm, ești genul de femeie foarte determinată și cu o doză de... Voi fi rațională și responsabilă, vă promit, dar nu pot să garatez că, dacă e toată adrenalina aceea în jurul meu și dacă un punct depinde de mine nu o să mă arunc cu capul înainte, indiferent de orice. Toată lumea m-a rugat același lucru: nu fii atât de nebună pe cât poți fii tu când vine vorba de senzațiile tari”, a explicat, în vlogul ei, Faimoasa Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu nu are rezultate foarte bune pe traseele de la Survivor Romania 2021

Citeste si: Majda, dezvăluiri exclusive despre competiția Survivor România! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Faimoasă și Jador: "A început să plângă, când m-a nominalizat"

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Mai mult decât atât, Andreea Antonescu a dezvăluit și care este punctul ei slab în competiție. ”Punctul meu slab, și voi încerca să nu mă gândesc tot timpul, este Sienna care, la aflarea veștii a fost pe jumătate fericită, pe jumătate tristă.(...) Cât despre un minus cu care pășesc eu în această competiție... Ei bine, vă amintiți experiențele mele față de înot.. Nu mai sunt chiar așa, dar recunosc că nu sunt vreo campioană... Bănuiesc că nu o să îmi găsesc finalul în apele de acolo, dar, oricum, promit să mai încerc”, a mai spus Faimoasa Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu vrea sa uneasca fetele din echipa Faimosilor

Andreea Antonescu vrea să unească fetele de la Faimoși, la Survivor România 2021

Cea mai nouă concurentă din echipa Faimoșilor, Andreea Antonescu, încearcă să unească fetele împotriva băieților. „Eu cred că trebuie să existe idea de girl power. Pe de o parte ne pare rău că băieții nu se iau după strategiile voastre în timpul meciurilor și pe altă parte practic vă puneți pe tavă, să vă voteze.

Citeste si: Au Faimoșii dreptate? Elena Marin, cădere incredibilă în topul eficienței!

Ah, mă votează pe mine, sau pe mine. Nu e vorba de strategii, ci de cum privesc lucrurile din exterior. Mie nu-mi place să văd femeile resemnate, să dorm pe mine, ci să iau atitudine. Fetele erau triste și îngrijorate pentru că fiecare dintre el bănuia că va fi nominalizată și am întrebat de ce nu faceți ceva. Eu am imunitate și nu am dreptul să votez, dar dacă lucrurile sunt atât de grave de ce să-ți aștepți rândul, să fii dată afară?”, spunea Faimoasa Andreea Antonescu, concurenta cu cel mai slab coeficient de eficiență din reality-show într-unul dintre momentele în care fetele din echipă erau strânse în jurul ei, la o discuție în jungla din Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor România 2021.