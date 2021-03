Faimoșii merg la concertul lui Jason Derulo și îl vor cunoaște personal pe artist. Elena Marin de la Survivor România: „Visam să dansez pentru el!”

In articol:

Cea mai specială recompensă din sezonul 2 Survivor România a fost adjudecată de Faimoși. Războinicii au fost la un pas să trimită cursa în proba de ștafetă, însă meciul s-a încheiat cu scorul de 10-8 pentru sălbaticii.

Faimoșii merg la concertul lui Jason Derulo

Vedetele susțin că formula în care se află acum echipa roșie va fi greu învinsă de Războinici în următoarele meciuri. Faimoșii au reușit să câștige ambele jocuri de imunitate din această săptămână la Survivor România, dar și cea mai specială recompensă de la debutul competiției.

Concurenții au oportunitatea de a ieși din izolare, pentru a participa la concertul celebrului Jason Derulo. Mai mult, sălbaticii îl vor cunoaște personal pe artist. Elena Marin este încântată, pentru că și-a dorit mereu să facă parte din trupa lui de dansatori.

„Jason Derulo este unul dintre artiștii internaționali pentru care eu visam să dansez. Îi știu dansatorii, îi știu coregrafiile, mă bucur că reușesc să-l văd. Abia aștept să merg la concert”, a spus Elena Marin.

Culiță Sterp: Mă simt mai bine cu spatele, deși mă doare. Mulțumesc echipei că m-a încurajat. Am încercat să dau totul pe traseu. Pe lângă faptul că mergem la concert, cea mai mare motivație e că acasă crește copilul meu în burtica iubitei mele. Promit că o să fiu de acum înainte cel puțin ca astăzi.

Cosmin Stanciu: Îmi pare rău pentru echipa Războinicilor, dar pe traseu sunt dușmanii mei.

Vreau să-i distrug, să-i demoralizez, asta încerc să fac și aici pe traseu și apoi îi respect ca oameni. Sunt mândru de echipa mea, o să le fie greu să ne mai bată de acum înainte.

Starlin, dezamagit dupa ce a pierdut la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii, înfrângere dureroasă la Survivor România

Concurenții din echipa albastră și-au dorit foarte mult să iasă din izolare și să meargă la concertul lui Jason Derulo. Mai mult decât atât, premiul i-ar fi ajutat să se remonteze, după ce au pierdut ultimele două meciuri de imunitate. Sorin Pușcașu este cu moralul la pământ după înfrângerea suferită în fața Faimoșilor.

„Mi-e foarte greu să mai vorbesc, era un premiu imens, am tras cu toții, am încercat sădau maximul, cred că mi-a reușit cât de cât. Nu văd niciun vinovat, poate au fost ei mai buni astăzi, sper să se bucure de premiu. Nu mai am nicio stare în momentul de față, am nevoie de liniște. Mă bucur de revenirea mea”, a spus Sorin Pușcașu.

Mellina: Îmi pare rău că nu am câștigat acest premiu, ne-ar fi scos din această izolare de trei luni de zile. Toți avem nevoie. Nu știu ce ne-a lipsit. Am dat totul și toți au făcutla fel. Au fost ei mai pricepuți, nu știu ce să spun. Să se distreze și pentru noi. Îmi pare rău dacă am dezamăgit pe cineva.

Starlin: Era un premiu pe care mi-l doream din suflet. Am stat ieri până târziu și vorbeam despre asta, ne-am trezit cu vibe să câștigăm. Azi nu a fost, mâine o să fie. Nu e mare problemă. Așteptăm următorul duel.