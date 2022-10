VIDEO Benzema, fan Tupac Shakur. Cum a apărut francezul la gala de decernare a Balonului de Aur

In articol:

Karim Benzema a fost încoronat rege al Europei la Paris, în gala care a avut loc la Theatre de Chatelet.

Francezul în vârstă de 34 a fost răsplătit cu Balonul de Aur pentru prestaţiile formidabile din sezonul 2021/2022. Benzema a sosit la gala decernării trofeului cu un look impecabil, care le-a adus aminte multora de Tupac Shakur.

În fiecare an, la gala de decernare a Balonului de Aur sunt comentate aprins şi ţinutele fotbaliştilor care păşesc pe covorul roşu. Staruri precum Neymar, Messi şi Dani Alves nu au scăpat de criticile specialiştilor în modă şi ale internauţilor. Încercând să iasă în evidenţă, aceştia au dat greş cu ţinute stridente, mult prea colorate, nedemne de un asemenea evident.

See you next year 👋 #ballondor pic.twitter.com/Na5cKZAG8C

