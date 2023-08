VIDEO | Ce s-a ales de Nicoleta Guță după ce a dispărut din lumina reflectoarelor?! Imagini cu fiica lui Nicolae Guță și noul soț

Nicoleta Guță nu a avut o viață tocmai ușoară, dar a reușit să treacă peste toate greutățile și să meargă înainte pentru copiii ei. Fiica lui Nicolae Guță nu a ascuns niciodată cât de greu i-a fost în relația cu fostul soț, tatăl copiilor ei, de care a divorțat cu scandal din cauza comportamentului său agresiv. Acum, însă, blondina pare mai împlinită ca niciodată, alături de noul bărbat din viața ei, care o iubește și o respectă așa cum orice femeie și-ar dori, iar acest lucru se vede chiar și din postările celor doi de pe rețelele de socializare.

Nicoleta Guță radiază de fericire alături de soțul ei

După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, fata lui Guță le-a făcut o surpriză fanilor ei, chiar la începutul anului, când i-a anunțat că s-a căsătorit religios cu bărbatul de care s-a îndrăgostit atunci când nu mai credea acest lucru posibil.

Fiica lui Nicolae Guță a făcut cununia religioasă în mare secret, după câțiva ani buni de relație cu partenerul ei de viață, iar acum au în plan să meargă și în fața ofițerului de stare civilă, pentru a fi căsătoriți cu acte în regulă.

„Suntem căsătoriți doar religios. El stă în spatele meu, mă filmează, mă pune să mă vadă fanii, pe Tiktok, pe alea”, a spus Nicoleta Guță în cadrul unei emisiuni televizate.

Soțul artistei, Raj Păun, o însoțește pe aceasta la fiecare eveniment și o susține la fiecare pas.

@nicoletaguta26 Aseara dragii mei la un spectacol frumos la vulcan. Tin sa multumesc 🙏tutoror celor care au fot prezenti si mau primit cu atăt de multa caldura 🤗 au cantat cu mine si mi-au umplut inima de bucurie ❤️ va iubesc dragii mei fani si voi ami dati putere sa merg in continuare cu muzica mea pe care o ingragiti si o ascultati 🙏😘❤️ merg in continuare cu muzica mea pe care o ingragiti si o ascultati 🙏😘❤️ ♬ sunet original- RAJ

Nicoleta Guță a dispărut din lumina reflectoarelor

Nicoleta Guță a ieșit din lumina reflectoarelor de ani buni. Fiica cea mare a lui Nicolae Guță își onorează evenimentele la care este chemată să cânte, însă viața sa privată nu mai este expusă așa de mult ca înainte.

„Am continuat cu muzica, dar am stat mai departe de ochii lumii. Am crezut că așa e mai bine pentru mine și nu cred că toate lucrurile pe care le fac trebuie să fie știute de mass media și de toate rețelele astea de socializare. Eu în continuare am evenimente, cine mă urmărește pe conturile mele de socializare știe ce fac eu, dar într-o anumită măsură. Nu sunt însă atât de sociabilă așa cum sunt ceilalți colegi de-ai mei, celelalte colege de-ale mele. Eu sunt mai rezervată în ceea ce privește viața mea personală pentru că așa am considerat eu că e mai bine și am avut nevoie de puțină liniște”, a mărturisit blondina exclusiv pentru spynews.ro.

Nicoleta se bucură de viața de familie, deoarece între timp a devenit și bunică. Ea are doi băieți, iar fiul cel mare a devenit tată în urmă cu patru ani. Cântăreața spune că are o relație extrem de bună cu nora sa.

„Am un nepoțel frumos, mă bucur foarte mult de el și cred că și asta m-a făcut să văd mai mult partea frumoasă, familiară și să stau mai mult pe acasă alături de ei, am vrut să fiu puțin mai restrânsă. Eu am doi băieți, relația cu ei e foarte bună, de asemenea și cu nora mea am o relație foarte bună”, a mai spus Nicoleta Guță.

Manelista locuiește în Petroșani, acolo unde locuiește și tatăl ei, departe de agitația Capitalei. Ea stă alături de soț, copii, noră și nepot, lucru ce i-a adus liniștea deplină.

