VIDEO | Corespondență specială din Los Angeles. Imagini exclusive cu specialistul în nutriție Cesur Durak la ziua actriței americane Kira Reed

In articol:

Cesur Durak, celebrul specialist în nutriție, se află în aceste momente la ziua de naștere a actriței americane Kira Reed. Cei doi s-au întâlnit în decursul acestui an, la un eveniment unde specialistul a fost premiat. Specialistul în detox a fost căutat recent de producătoare de film, care l-a invitat la premierea filmului ei, "Love on The Rock Movie", dar și la petrecerea în cinstea zilei sale de naștere.

Cesur Durak se află în aceste momente în Los Angeles, acolo unde i-a onorat invitația celebrei producătoare de film. Prezentăm în exclusivitate pentru cititorii WOWbiz.ro imagini cu specialistul în nutriție alături de Kira Reed, câștigătoare a Premiului Emmy pentru "Cel mai bun producător". Cesur Durak s-a întâlnit cu diferiți actori și producători de la Hollywood, care au mărturisit că sunt fani ai României și vor să se întoarcă curând, pentru a îl vizita pe specialist.

Steven Bauer, actor din celebrul film ”Scarface”, s-a filmat alături de Cesur Durak și i-a transmis că va veni să îl viziteze în România. El este un adevărat fan al țării noastre, după ce a vizitat deja câteva orașe.

„Bună, sunt Steven Bauer din ”Scarface”. Sunt alături de Cesur și o să venim în România în curând! Iubesc România!”, le-a transmis celebrul actor fanilor lui Cesur Durak.

Producătoarea de film Kira Reed s-a bucurat să îl aibă într-un moment atât de important pe specialistul în nutriție Cesur Durak. Cei doi s-au fotografiat împreună atât pe covorul roșu, cât și la petrecerea care a avut loc în cinstea zilei de naștere a actriței. Ea i-a mulțumit personal pentru prezență, cât și pentru cadou. Mai multe fotografii cu Cesur Durak și Kira Reed, cât și cu ceilalți actori, în GALERIA FOTO .

Cesur Durak și Kira Reed, la petrecerea actriței

EXCLUSIV Cum s-au cunoscut Cesur Durak și actrița Kira Reed

Cesur Durak și celebra actriță Kira Reed s-au cunoscut la un eveniment internațional. Producătoarea a fost impresionată de prezentarea specialistului în nutriție și a venit personal să îl felicite. De aici, între cei doi s-a legat o frumoasă prietenie.

„Pentru mine, ideea de succes, ca specialist în detox, este simplă: dacă reușesc să schimb chiar și viața unui singur om în lume, printr-un stil de viață sănătos, atunci consider că am avut succes.

Mă aflam pe scenă, la un eveniment internațional unde am fost premiat, iar după ce mi-am încheiat speech-ul, Kira Reed ea a venit spre mine, m-a felicitat, mi-a spus:"Domnule Cesur, felicitări pentru ceea ce faceți!". Nu știam la acel moment cine este, am început să vorbim, să ne urmărim pe Instagram și așa am devenit prieteni. Apoi am făcut schimb de numere de telefon și iată că 3 luni mai târziu am primit un telefon de la ea în care mă invita la premiera filmului ei "Love on The Rock Movie", a povestit specialistul în nutriție în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Citește mai multe AICI.

Cesur Durak, la premiera filmului "Love on The Rock Movie"