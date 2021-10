EXCLUSIV! Specialistul în nutriție, Cesur Durak, invitat special de actrița Kira Reed la ziua sa de naștere, în Los Angeles: "M-a invitat la premiera filmului ei "Love on The Rock Movie" și la petrecere"

In articol:

Cunoscutul specialist în nutriție Cesur Durak a povestit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro cum a s-a cunoscut cu actrița Kira Reed.

Cesur Durak, cunoscutul specialist în nutriție, invitat la ziua actriței Kira Reed, nominalizată la Premiile Emmy

Cesur Durak s-a cunoscut cu celebra actriță Kira Reed la un eveniment internațional. Impresionată de prezentarea specialistului în nutriție, ea a venit personal să îl felicite.

"Pentru mine, ideea de succes, ca specialist în detox, este simplă: dacă reușesc să schimb chiar și viața unui singur om în lume, printr-un stil de viață sănătos, atunci consider că am avut succes.

Mă aflam pe scenă, la un eveniment internațional unde am fost premiat, iar după ce mi-am încheiat speech-ul, Kira Reed ea a venit spre mine, m-a felicitat, mi-a spus: "Domnule Cesur, felicitări pentru ceea ce faceți!". Nu știam la acel moment cine este, am început să vorbim, să ne urmărim pe Instagram și așa am devenit prieteni. Apoi am făcut schimb de numere de telefon și iată că 3 luni mai târziu am primit un telefon de la ea în care mă invita la premiera filmului ei "Love on The Rock Movie"., a povestit specialistul în nutriție în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cesut Durak ne-a povestit că actrița l-a sunat personal și l-a invitat la ziua sa de naștere. Kira Reed va organiza o petrecere în cinstea aniversării sale, după premiera filmului ei "Love on The Rock Movie".

"Știam că este actriță, însă nu căutasem foarte multe informații despre ea. Eu dacă sunt prieten cu cineva sunt pentru că îmi place de acel om, indiferent ce ocupație are. Ulterior, am aflat că nu este doar actriță, dar și prezentatare TV, scriitoare, producătoare.

După ce m-a invitat la premiera filmului ei mi-a mai spus că în aceeași zi cu premiera este și petrecerea zilei sale de naștere. "Vreau să vii și la petrecerea mea", mi-a mai spus ea. Duminică am zborul programat pentru Los Angeles și miercuri este premiera filmului, iar apoi petrecerea dată în cinstea zilei sale de naștere la care am fost invitat.

Este a treia oară când ajung în Statele Unite. Prima dată am fost la Miami, acolo unde am petrecut 4 luni, unde mi-am obținut și certificatul ca specialist în detox. Iar a doua mea vizită a fost în New York, unde am stat puțin înainte să ajung în Cancun, Mexic, la o conferință internațională de specialiști în sănătate. Iar acum merg în Los Angeles.", a mai spun specialistul în detox.

Kira Reed, actriță și producător [Sursa foto: Profimedia]

Cine este actrița Kira Reed

Kira Reed Lorsch este o cunoscută actriță, prezentatoare tv și producător, câștigătoare a Premiului Emmy pentru "Cel mai bun producător". După ce a aboslvit Școala de Teatru și Film, Kira Reed s-a bucurat de numeroase proiecte, fiind vorba de filme de lung metraj, spoturi publicitare și reporter. De asemenea, ea a scris și produs "69 Sexy Things 2 Do B4U Die" (2008).

Celebra actriță a fost reporter care a transmis de la Premiile Emmy și Parada de Crăciun de la Hollywood. Ea continuă să joace, dar să și producă filme și produse de televiziune.